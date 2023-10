Le gouvernement va probablement renforcer la protection des épargnants

Le bâtiment du ministère américain du Travail à Washington, DC Le Washington Post | Le Washington Post | Getty Images

Il y a un « tsunami » de transferts vers les IRA

Les IRA détenaient environ 11 500 milliards de dollars en 2022, soit près du double des 6 600 milliards de dollars des plans 401(k), selon le Institut des sociétés d’investissement. Plus de 4 ménages américains sur 10 – soit environ 55 millions d’entre eux – possèdent un IRA, a indiqué le groupe. La majeure partie de ces actifs IRA proviennent de roulements. Environ 5,7 millions d’Américains ont versé un total de 618 milliards de dollars aux IRA rien qu’en 2020, selon Données IRS. Cela représente plus du double des 300 milliards de dollars dépensés dix ans plus tôt. Ce chiffre est également sept fois supérieur à la part de l’argent versé directement aux IRA. En 2020, 74 % des nouveaux IRA avant impôts (également appelés comptes « traditionnels ») ont été ouverts uniquement avec des roulements, a indiqué ICI.

Il y a un « tsunami d’actifs » passant des plans de travail aux IRA, a déclaré Phyllis Borzi, qui a dirigé l’Administration de la sécurité des avantages sociaux du ministère du Travail sous l’administration Obama, lors d’une webdiffusion le mois dernier. Bien qu’il y ait des avantages et des inconvénients à transférer de l’argent vers un IRA, un inconvénient potentiel est que les comptes ont tendance à comporter des frais plus élevés que les plans 401(k). Par exemple, les investisseurs qui ont transféré de l’argent vers un IRA en 2018 perdraient environ 45,5 milliards de dollars en frais sur 25 ans, selon le Pew Research Center, un groupe de recherche non partisan. Et la plupart des recommandations faites par les courtiers, les agents d’assurance et autres pour transférer de l’argent vers un IRA ne sont pas soumises à une norme de diligence dite « fiduciaire », ce qui signifie que les investisseurs peuvent ne pas recevoir de conseils qui soient dans leur meilleur intérêt, a déclaré Reish. C’est ce que le ministère du Travail va probablement modifier, ont déclaré les avocats.

« Changeur de jeu » : les conseils en matière de roulement peuvent être « fiduciaires »

Borzi, l’ancien directeur de l’EBSA, avait été le fer de lance d’un vaste effort du ministère du Travail visant à réécrire les règles « fiduciaires » sous l’ère Obama. Ces règles visaient à réprimer conflits d’intérêts entre les courtiers et autres personnes qui font des recommandations d’investissement aux épargnants pour la retraite. Cependant, la règle a été annulée devant les tribunaux. Aujourd’hui, le ministère du Travail essaie à nouveau, même si sa règle ne sera probablement pas aussi ambitieuse, selon les experts. Il soumis une règle proposée – appelée «Conflit d’intérêts dans les conseils en investissement» — au Bureau de la gestion et du budget en septembre. L’OMB dispose de 90 jours pour réviser la règle, a déclaré Borzi, après quoi le ministère du Travail publierait sa proposition publiquement.

Sur la base d’indices juridiques récents, les avocats s’attendent à ce que le ministère du Travail cherche à relever la barre pour tous les conseils de refinancement fournis par l’écosystème financier. « Cela change la donne », a déclaré Andrew Oringer, expert en droit des retraites et associé chez The Wagner Law Group. Les critiques pensent toutefois qu’une nouvelle règle serait préjudiciable. Le sénateur Bill Cassidy, R-La., et la représentante Virginia Foxx, RN.C., ont envoyé un lettre au ministère du Travail en août, affirmant que ses efforts étaient « malavisés » et risquaient de créer une confusion sur le marché, des dépenses de conformité injustifiées et une instabilité pour les régimes de retraite, les retraités et les épargnants. Il faudra peut-être deux ans ou plus avant qu’une règle finale entre en vigueur, en raison de la longueur habituelle du processus réglementaire, a déclaré Borzi.

Il existe des lacunes juridiques pour les rollovers

Voici pourquoi une nouvelle règle serait très importante. Il existe actuellement un mélange de règles régissant la manière dont les conseillers, courtiers, agents d’assurance et autres peuvent donner des conseils financiers aux épargnants pour la retraite. Différents acteurs sont soumis à des règles différentes, certaines plus souples que d’autres. Les protections fiduciaires pour les investisseurs 401(k) sont généralement les plus élevées connues en droit, ont déclaré les avocats. Ils sont régis par la loi sur la sécurité du revenu de retraite des employés de 1974. Cela signifie généralement que les conseils en investissement doivent être donnés uniquement dans le meilleur intérêt des investisseurs. Les conseillers doivent mettre de côté leurs propres intérêts et ne peuvent pas faire de recommandations pour acheter un fonds, une rente ou un autre investissement qui leur rapporte une commission plus élevée aux dépens d’un investisseur, par exemple.

Cela ne provoquera peut-être pas moins de renversements, mais cela entraînera presque certainement des renversements plus réfléchis. Fred Reish associé du cabinet d’avocats Faegre Drinker Biddle & Reath