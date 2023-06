Le gouvernement va porter l’enquête sur Covid devant les tribunaux après une énorme dispute sur les messages WhatsApp de Boris Johnson

Le Cabinet Office portera l’enquête Covid devant les tribunaux pour sa demande de recevoir des copies non expurgées des messages et journaux WhatsApp de Boris Johnson.

Après une confrontation de plusieurs jours entre des fonctionnaires et des avocats expérimentés enquêtant sur la pandémie, un juge décidera si les messages doivent être remis.

Le gouvernement portera l’enquête Covid devant les tribunaux pour sa demande de recevoir des milliers de messages WhatsApp non expurgés envoyés entre Boris Johnson, des ministres et des fonctionnaires Crédit : AP

Dans une lettre enflammée à l’enquête, l’avocat du gouvernement Parm Sahota a déclaré: « Le Cabinet Office a demandé aujourd’hui l’autorisation d’introduire un contrôle judiciaire.

« Nous le faisons avec regret et avec l’assurance que nous continuerons à coopérer pleinement à l’enquête avant, pendant et après la question de compétence en question. »

La lettre faisait valoir qu’il y avait « d’importantes questions de principe en jeu » et que celles-ci affectaient « les droits des individus et la bonne conduite du gouvernement ».

Il a ajouté que la demande de « matériel sans ambiguïté non pertinent » va au-delà du pouvoir de la chef de l’enquête, Lady Hallet.

« Les individus, les fonctionnaires subalternes, les ministres et départements actuels et anciens ne devraient pas être tenus de fournir des éléments qui ne sont pas pertinents pour le travail de l’enquête », a déclaré Mme Sahota.

C’est le moment où Boris a lancé une grenade Covid sur Rishi Sunak en exigeant que tout son matériel pandémique soit intégralement remis à l’enquête publique.

Il a dit qu’il avait tout remis au Cabinet Office et a demandé qu’il soit remis à la baronne Halett sans censure.

Le Cabinet Office contestera l’idée de Lady Hallett de ce qui est pertinent pour son enquête, arguant que cela pourrait avoir des implications « absurdes ».

« Le concept de pertinence ne peut tout simplement pas couvrir toutes les affaires du gouvernement et tous les domaines politiques qui étaient en vigueur au cours de la période de deux ans », a déclaré Mme Sahota.

« Ce serait absurde.

« Cela signifierait également que l’enquête serait complètement inondée de matériel sans valeur pour son travail. »

La dirigeante travailliste adjointe Angela Rayner a accusé le Premier ministre d’être « désespérément distrait par des stratagèmes juridiques pour entraver l’enquête Covid ».

Elle a fait rage: « Après 13 ans de scandale conservateur, ces dernières tactiques de fumée et de miroir ne servent qu’à saper l’enquête Covid. Le public mérite des réponses, pas une autre dissimulation.

« Au lieu de s’enfoncer davantage dans un trou en poursuivant des batailles juridiques vouées à l’échec pour dissimuler la vérité, Rishi Sunak doit se conformer intégralement aux demandes de preuves de l’enquête Covid. Il ne peut plus y avoir d’excuses. »

La chef adjointe de la Lib Dem, Daisy Cooper, députée, a ajouté: «Cette tentative lâche d’entraver une enquête publique vitale est un coup de pied dans les dents pour les familles endeuillées qui ont déjà attendu trop longtemps pour obtenir des réponses.

« La promesse de Rishi Sunak de gouverner avec intégrité et responsabilité a été laissée en lambeaux.

« Le gouvernement retarde encore plus l’enquête et engorge le temps des tribunaux, tout cela pour empêcher Sunak et ses collègues conservateurs d’avoir à publier leurs messages. »