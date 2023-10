Des niveaux de service minimum devraient être introduits dans les écoles et les collèges pendant la grève – mais ils seront basés sur un accord volontaire avec les syndicats.

Le gouvernement a annoncé ces mesures à la suite de 10 jours de grève cette année qui ont contraint certaines écoles à fermer et entraîné 25 millions de journées perdues.

Toutefois, ces propositions ne seront mises en œuvre que si les syndicats sont d’accord.

Actualités politiques : les travaillistes « entrent dans l’histoire » après une double victoire aux élections partielles

Si un accord volontaire ne peut être conclu, le gouvernement déclare qu’il utilisera ses pouvoirs introduit sous Liz Truss de procéder à une consultation avant la mise en œuvre de niveaux de service minimaux.

Les lois exigeront qu’une partie des membres des syndicats continuent à travailler pour conserver un « niveau minimum » de service et les grèves pourraient être considérées comme illégales si les syndicats refusent de le fournir.

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a écrit aux dirigeants syndicaux pour les inviter à discuter des projets sur une base volontaire.

« Les grèves des écoles de l’année dernière ont été parmi les plus perturbatrices jamais enregistrées pour les enfants et leurs parents », a-t-elle déclaré.

« Nous ne pouvons pas nous permettre une répétition de cette perturbation, d’autant plus que les écoles et les enseignants continuent de travailler si dur pour aider les enfants à se remettre de la pandémie.

« Je demande aux syndicats d’enseignants de s’engager à nos côtés et d’accepter de donner la priorité à l’éducation des enfants et des jeunes – et au-delà de tout conflit. »

Le projet d’introduire des niveaux de service minimum dans les écoles et les collèges fait suite à une annonce similaire pour les universités, où les étudiants ont également été touchés par le conflit en cours sur les salaires et les conditions de travail.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:23

Espoir pour les élèves en difficulté qui manquent l’école



Plus tôt cette année, le gouvernement a annoncé qu’il présenter de nouvelles lois sur la grève pour « maintenir une fonction de base et assurer des niveaux de sécurité minimaux » dans le secteur public lors d’une action revendicative.

Le gouvernement a déclaré qu’il « protégerait toujours la possibilité de faire grève », mais a ajouté : « Cela doit être mis en balance avec le droit du public à la vie et à ses moyens de subsistance ».

Cela fait suite à une série de grèves dans le secteur public, notamment dans les écoles, le NHS et les chemins de fer.

Le gouvernement a réglé son conflit avec les enseignants en juillet après que tous les grands syndicats d’enseignants ont accepté une offre de 6,5% augmentation de salaire pour mettre fin aux grèves.

Un projet de longue durée la grève des infirmières en Angleterre a également pris fin en juin après que le plus grand syndicat de la profession n’ait pas réussi à obtenir suffisamment de voix pour mener de nouvelles actions.

En savoir plus sur Sky News :

Davantage d’écoles avec du béton sujet à l’effondrement identifiées

Recherche d’un homme « pris au piège dans un véhicule » alors que la tempête Babet frappe le Royaume-Uni

Unison, GMB, la Chartered Society of Physiotherapists et le Royal College of Midwives figuraient parmi les syndicats qui ont soutenu l’offre de salaire de 5 %, plus un complément en espèces.

Toutefois, le gouvernement continue de lutter contre les actions revendicatives du syndicat ferroviaire RMT et du syndicat des conducteurs de train Aslef.

Des pourparlers sont en cours entre les médecins seniors représentés par la British Medical Association afin de résoudre la grève – même si les salaires ne sont pas sur la table – mais le gouvernement n’a pas de discussions avec les jeunes médecins représentés par le même syndicat.

Les niveaux de service minimum sont l’un des rares emblèmes survivants de l’ère Truss et ont été Les syndicats et le parti travailliste s’y opposent, qui y voient une attaque contre le droit de grève.

Mme Truss a publié les plans en octobre dernier, peu avant elle a démissionné suite au contrecoup de son mini-budget.