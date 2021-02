Le gouvernement ukrainien met des sous-vêtements aux enchères après les avoir confisqués au prêteur défaillant

Des choses étranges se produisent en Ukraine, car un article récent sur Facebook montre que l’agence d’État vend aux enchères plusieurs types de sous-vêtements féminins. Dans une publication sur Facebook, devenue virale, le système ukrainien d’enchères électroniques pour les biens arrêtés (SETAM) a expliqué qu’il était malheureux qu’ils vendent aux enchères quelque chose comme des sous-vêtements lorsqu’ils souhaitent publier quelque chose comme la vente d’un morceau de les droits de l’entreprise de l’organisation Sumy Machine-Building Science and Technology pour payer les salaires des robots.

Cependant, le ministère de la Justice de l’Ukraine a dû prendre des mesures drastiques après que l’homme qui vendait les sous-vêtements était une personne qui est actuellement débiteur dans le cadre de la procédure exécutive n ° 63239355. L’homme vendait illégalement des sous-vêtements sur le trottoir de Kryvyi Rih. Selon la loi ukrainienne, une personne ne peut pas faire de commerce et c’est pourquoi les autorités ont dû confisquer ses biens. Le message Facebook de l’agence publique a en outre mentionné qu’ils avaient confisqué 36 lots d’articles de lingerie à l’homme et les avaient mis en vente lors de la vente aux enchères électronique OpenMarket.

Le collection de sous-vêtements comprend plusieurs nuances et dessins et est au prix de 19,41 hryvnia ukrainienne. S’adressant à la BBC, le directeur de Setam, Davyd Salakhutdinov, a expliqué que les tout nouveaux sous-vêtements saisis à Kryvyi Rih provenaient d’un marchand sans licence et que la saisie était liée à une activité commerciale illégale, et non à des dettes. Ce n’est pas la première fois que des agences d’État en Ukraine vendent des articles étranges. Il y a eu rapports de vaches et de moutons vendus aux enchères par les agences publiques et avec la pandémie de coronavirus, le nombre de débiteurs ukrainiens enregistrés a dépassé 2 millions, a rapporté la BBC. En 2020, le nombre de débiteurs a augmenté de 3,00 000 selon les données officielles, mentionnées dans le rapport.

L’année dernière, deux chiens de compagnie confisqués ont été mis en vente de la même manière par le gouvernement ukrainien et ont fini par être critiqués par des internautes. S’adressant à la BBC, le ministre de la Justice, Denis Malyuska, a déclaré qu’ils devaient confisquer les animaux de compagnie à leurs propriétaires même s’ils sont enlevés en raison de l’insolvabilité de leurs anciens propriétaires. Cela s’avère pour le mieux lorsque les animaux ont été mal traités, a-t-il déclaré BBC.

Critiquant cette décision, un député de l’opposition a déclaré que les huissiers ne devraient pas saisir des chiens innocents pour extraire de l’argent des débiteurs.