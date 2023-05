Le gouvernement turc réprimande les allégations d' »ingérence électorale russe » — RT World News

Le candidat présidentiel Kemal Kilicdaroglu ne peut pas présenter de preuves pour étayer ses accusations, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du pays.

Le candidat à la présidence turque Kemal Kilicdaroglu ne peut pas prouver ses allégations d’ingérence russe dans les récentes élections du pays, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, accusant Kilicdaroglu de menacer les relations d’Ankara avec Moscou.

« M. Kilicdaroglu menace la Russie. Il est mal de saper nos liens avec un pays comme celui-là », Cavusoglu a déclaré à la chaîne d’information Haberturk. Cavusoglu a déclaré que son gouvernement avait demandé à Kilicdaroglu une preuve de l’ingérence russe, à laquelle le challenger de l’opposition a répondu « c’était mon impression. »

Cavusoglu a appelé Kilicdaroglu à « être plus sérieux » et s’abstenir de porter de telles accusations sans fondement.

Kilicdaroglu devrait affronter le président turc Recep Tayyip Erdogan aux urnes dimanche, après qu'aucun des candidats n'a obtenu 50% des voix au premier tour des élections au début du mois.















À l’approche du premier tour, Kilicdaroglu a affirmé que des agents russes étaient derrière « montages, complots, deep fakes et cassettes » circulant dans le pays, et avertit ses « Amis russes » pour obtenir leur « Ne touchez pas à la Turquie. » Kilicdaroglu faisait apparemment référence à des images diffusées par Erdogan le liant au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui est désigné comme organisation terroriste en Turquie.

Kilicdaroglu a qualifié la vidéo de fausse.

Le président turc a condamné son adversaire pour les allégations d’ingérence russe, et le Kremlin a catégoriquement nié toute implication dans la production de la vidéo. « Nous rejetons fermement de telles déclarations », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Si quelqu’un a fourni de telles informations à M. Kilicdaroglu, ce sont des menteurs. »

Erdogan, qui brigue un troisième mandat, a renforcé ses propres pouvoirs chez lui et promu ce qu’il appelle une « équilibré » politique étrangère – approfondissant les liens commerciaux et diplomatiques avec la Russie et la Chine tout en se positionnant comme un pacificateur potentiel entre la Russie et l’Ukraine.

Bien que Kilicdaroglu n’ait pas menacé de se joindre aux autres alliés de l’OTAN de la Turquie pour sanctionner la Russie, il a promis de réparer les relations tendues du pays avec le bloc militaire dirigé par les États-Unis et de relancer les pourparlers d’adhésion à l’UE, tout en éliminant certains des pouvoirs présidentiels. mis en place par Erdogan.

Erdogan a remporté 49,5% des voix au premier tour, tandis que Kilicdaroglu a obtenu 44,9% et le troisième candidat Sinan Ogan a obtenu un peu plus de 5%. La campagne d’Erdogan a reçu un coup de pouce lundi lorsque Ogan a approuvé le chef sortant, lui accordant un potentiel de 2,8 millions de voix.