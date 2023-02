Le gouvernement turc arrête des entrepreneurs en construction alors que le nombre de morts dans le séisme dépasse les 28 000

Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, en visite samedi dans la province de Diyarbakir, a défendu les actions du gouvernement, affirmant que ce tremblement de terre était « trois fois plus important et plus destructeur que le séisme de 1999, la plus grande catastrophe de mémoire récente de notre pays ». Tout en reconnaissant que la réponse officielle a été lente, il a déclaré que le pays n’était pas préparé à un tremblement de terre de cette ampleur. Chargement Erdogan, qui fait face à une dure bataille électorale en mai, a appelé à l’unité, déclarant : “Malheureusement, certains partis politiques, des ONG, cherchent toujours à attaquer de manière immorale, impudente”. Il a juré de se venger des pillards et a déclaré que toutes les universités turques passeraient à l’apprentissage en ligne afin que les survivants puissent vivre pour l’instant dans des dortoirs gérés par l’État. Alors que la Turquie a mis en place des codes de construction après le tremblement de terre de 1999, les habitants ont déclaré qu’ils n’étaient souvent pas appliqués car les entrepreneurs peuvent gagner plus d’argent lorsqu’ils coupent les coins ronds : mélange du béton et utilisation de barres métalliques moins chères pour serrer les piliers, entre autres. Mesut Koparal, un concessionnaire automobile dont la mère a été tuée dans le tremblement de terre, était furieux contre l’État pour ne pas avoir fait plus pour s’assurer que les bâtiments étaient bien construits.

“L’Etat est responsable”, a-t-il dit. « Si vous avez une petite dette, l’État vous poursuit et vous trouve, mais il ne vérifie pas les bâtiments. « Je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un entrepreneur », a-t-il ajouté. “Comment pourrais-je savoir?” Les sauveteurs transportent Muhammed Alkanaas, 12 ans, dans une ambulance après l’avoir sorti cinq jours après le tremblement de terre à Antakya. Crédit:PA Son voisin, Mehmet Celik, 38 ans, enseignant au collège, a déclaré que le gros problème était les soi-disant amnisties pour les bâtiments qui n’ont pas été construits selon le code, que le gouvernement émet parfois pour légaliser efficacement ces bâtiments. C’est de la bonne politique, car personne ne veut qu’un immeuble ou un appartement qu’il a payé soit condamné, a-t-il déclaré. Mais alors le bâtiment est vulnérable en cas de tremblement de terre. Dans la ville d’Adiyaman, l’artère principale ressemblait à un chantier de construction qui s’étale, bloc après bloc après bloc. Mais au lieu de construire des bâtiments, des équipes d’ouvriers, de grues, de bulldozers et d’excavatrices creusaient les décombres de ceux qui se sont effondrés.

Les habitants ont déclaré que les équipes de secours et l’aide étaient initialement lentes à arriver après le puissant tremblement de terre de lundi, qui a tué plus de 24 600 personnes en Turquie et près de 4 000 en Syrie voisine. Les équipes remballent maintenant la route principale. Secouristes, mineurs et soldats en uniforme se tiennent au sommet de tas de gravats et se reposent sur le terre-plein herbeux, se réchauffant avec des feux de bois qui étouffent l’air avec de la fumée et sirotant une soupe aux lentilles préparée dans des cuisines bénévoles. Les pompiers se tiennent à côté d’un train à destination de la Turquie chargé d’aide d’urgence pour la construction d’abris de RescEU, dans une gare à l’extérieur de Bucarest, en Roumanie, samedi. Crédit:PA Adiyaman a été gravement endommagé, avec un certain nombre de bâtiments sur chaque bloc le long de sa rue principale qui se sont maintenant effondrés. Beaucoup d’autres ont des fenêtres et des murs fissurés, et aucun ne semble avoir d’habitants. Des aliments préparés, des couches et du lait maternisé étaient distribués à divers points de distribution. Dans un terrain en terre vide, des volontaires ont installé une pharmacie en plein air pour entendre les plaintes des résidents et consulter leurs dossiers médicaux avant d’aller chercher les pilules ou les sirops appropriés sur des tables pliantes derrière eux.

Dans une tente médicale voisine, les médecins proposaient des consultations gratuites à tous ceux qui entrait. Les plaintes les plus courantes étaient des blessures causées par des éclats de verre ou des chutes de briques, des maladies respiratoires aggravées par le froid et des diarrhées dues au manque d’eau potable pour les nombreux sans-abri. personnes, a déclaré le Dr Firat Erkmen, responsable d’une association médicale à Sanliurfa qui a envoyé une délégation de volontaires. Un million de personnes ou plus dans la région touchée seraient sans abri pendant un hiver froid, ont déclaré des responsables de l’ONU, alors que les travailleurs humanitaires locaux et étrangers s’efforçaient d’apporter de la nourriture, de l’eau potable et des logements temporaires dans les zones touchées, en particulier dans le nord-ouest de la Syrie, qui a été largement coupé de l’aide extérieure en raison d’obstacles politiques résultant d’une guerre civile de 12 ans. Chargement Le tremblement de terre a causé des destructions généralisées dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, à la fois dans le dernier territoire tenu par l’opposition dans le nord-ouest de la Syrie et dans des pans de territoire contrôlé par le gouvernement, en particulier à Alep. L’aide humanitaire est politisée depuis longtemps dans une Syrie divisée, le président Bashar Assad insistant pour qu’elle soit acheminée par le biais du gouvernement central, tandis que la plupart des agences d’aide occidentales veulent acheminer l’aide directement dans le nord-ouest du pays, qui est détenu par des forces d’opposition.

Un seul passage frontalier de la Turquie vers le nord-ouest de la Syrie, Bab al-Hawa, a été autorisé pour l’acheminement de l’aide par le Conseil de sécurité des Nations unies, où la Russie, qui soutient Assad, a refusé d’autoriser le fonctionnement d’autres points de passage. Selon certaines informations, le Croissant-Rouge syrien aurait reçu l’autorisation d’envoyer 14 camions d’aide via le point de passage vers Idlib, accompagnés de responsables de l’ONU, mais une aide bien plus importante est nécessaire. Le nombre de morts syriens devrait augmenter considérablement dans les prochains jours, alors qu’un effort de sauvetage désorganisé passe à la vitesse supérieure. “La réponse d’urgence ne doit pas être politisée”, a déclaré Geir Pedersen, l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, s’exprimant après une réunion d’un groupe de travail humanitaire à Genève. “Nos demandes immédiates sont au nombre de deux : l’accès et les ressources”, a-t-il ajouté. Alors que l’aide afflue en Turquie, la situation en Syrie est plus chaotique et désastreuse. Pedersen n’est que l’un des nombreux responsables de l’ONU qui devraient se rendre dans le pays. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l’Organisation mondiale de la santé, s’est rendu samedi à Alep, et le chef de l’aide de l’ONU, Martin Griffiths, est en Turquie et espère se rendre en Syrie, où Assad a parcouru des zones de dévastation et a accusé l’Occident d’avoir évité son gouvernement. Griffiths a reconnu les difficultés particulières d’acheminement de l’aide vers la Syrie et a déclaré qu’il prévoyait de mettre davantage de pression sur le gouvernement Assad pour qu’il ouvre deux autres points de passage. “C’est la vie ou la mort”, a-t-il dit, avertissant que le nombre de morts pourrait doubler.

Un volontaire syrien, Mohamed al-Shibli, a déclaré samedi que le groupe de secours des Casques blancs syriens ne récupérait désormais que les morts. “Hier et aujourd’hui, nous n’avons trouvé aucun cas vivant”, a-t-il déclaré. Les opposants d’Assad disent qu’il utilise la crise pour tenter de faire lever les sanctions et pour faire valoir que la majeure partie de l’aide syrienne financée par l’Europe et les États-Unis passe par les agences de l’ONU et leurs partenaires locaux basés dans la capitale. Ils disent que la Syrie bloque régulièrement l’aide internationale aux zones tenues par l’opposition dans le nord et siphonne les approvisionnements pour le reste du pays. Assad, à son tour, a accusé l’Occident de faire de la politique. “L’Occident a donné la priorité à la politique plutôt qu’à la situation humanitaire”, a déclaré Assad vendredi lors d’une visite dans le quartier dévasté d’Alep à Masharqa. “Il est naturel qu’ils politisent la situation, mais il n’y a pas d’humanitarisme, ni maintenant ni dans le passé.” Jeudi, le département d’État américain a refusé de lever les sanctions contre la Syrie, affirmant que les efforts d’aide humanitaire n’étaient pas entravés par cette politique. Mais le département du Trésor a accordé une exemption de six mois aux sanctions pour toutes les transactions liées à la fourniture de secours en cas de catastrophe à la Syrie. Les opérations de sauvetage se sont poursuivies en Turquie, où 67 personnes ont été extraites vivantes des décombres au cours des dernières 24 heures, a déclaré le vice-président Fuat Oktay aux journalistes dans la nuit. Il a déclaré qu’environ 80 000 personnes étaient soignées dans des hôpitaux, tandis que 1,05 million de personnes laissées sans abri par les séismes se sont entassées dans des abris temporaires.