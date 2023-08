Le gouvernement Trudeau peut-il raviver son ancien message de « classe moyenne » ?

Pierre Poilievre s’est rendu à Charlottetown la semaine dernière et s’est tenu devant une enseigne de station-service pour réaffirmer son opposition à deux politiques climatiques fédérales : le prix national du carbone et la nouvelle réglementation sur les carburants propres.

Après avoir fait signe au prix de l’essence sans plomb affiché derrière lui, le chef conservateur a dit qu’il comprenait la « crise d’abordabilité » que les Insulaires « souffraient » après « huit ans de Trudeau ».

Poilievre est habile à transmettre la colère, mais il lui manque toujours un plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada – une lacune politique importante à un moment où de grandes parties du pays sont en feu. Les libéraux du premier ministre Justin Trudeau soutiendront également que les organismes de réglementation et les gouvernements des provinces de l’Atlantique ont permis de manière injustifiée aux sociétés pétrolières de répercuter le coût de l’action climatique sur les consommateurs .

Des équipes de presse entourent le chef conservateur Pierre Poilievre alors qu’il tient une conférence de presse dans une station-service de Charlottetown lors d’une récente visite à l’Île-du-Prince-Édouard (Julien Lecacheur/Radio-Canada)

Mais Trudeau, qui arrive à Charlottetown lundi, devrait comprendre la puissance du message économique de Poilievre. Ce n’est pas loin de ce que le premier ministre lui-même disait il y a dix ans.

« Ceux qui pensent que la classe moyenne prospère dans ce pays devraient passer plus de temps avec leurs concitoyens », Trudeau a écrit en octobre 2012 , peu de temps après avoir lancé sa candidature à la direction libérale. « [The] la compression de la classe moyenne canadienne n’a pas besoin d’être expliquée à ceux qui la vivent au quotidien. »

S’il y a une explication simple à la situation des libéraux à l’été 2023 – à la traîne de plusieurs points dans la dernière série de sondages d’opinion – c’est peut-être ce moment actuel de « compression ». Les espoirs de réélection du gouvernement Trudeau peuvent dépendre dans une large mesure de sa capacité à retrouver la promesse de sécurité économique implicite dans le message de la «classe moyenne» qui l’a porté au pouvoir en 2015.

Trudeau et ses ministres visitent le berceau de la Confédération cette semaine pour une retraite du cabinet – la traditionnelle conférence de fin d’été pour préparer le programme d’automne du gouvernement. Ils se réunissent trois semaines après un remaniement ministériel qui visait, du moins en partie, à renforcer l’équipe économique du gouvernement.

Pendant trois jours de discussions, le cabinet devrait participer à des sessions axées sur le logement et les défis auxquels sont confrontés les jeunes, en particulier les 20 et 30 ans inquiets à la fois du coût du logement et de l’avenir d’une économie et d’un climat en mutation. Au cours de la session sur le logement, les ministres entendront deux des auteurs d’un rapport récent sur la façon dont le gouvernement fédéral peut augmenter la disponibilité des propriétés locatives .

Il y a beaucoup à dire.

Selon une enquête menée par Abacus Data en juillet, les la hausse du coût de la vie est de loin la principale préoccupation des Canadiens , tandis que l’abordabilité du logement rivalise désormais avec les soins de santé en tant que priorité. Des données récentes d’Environics montrent également que les Canadiens nettement plus préoccupés par l’endettement des ménages qu’il y a dix ans – avec le plus grand pic d’anxiété lié à la dette signalé chez les 18 à 44 ans.

Les sondages suggèrent que les Canadiens sont beaucoup plus préoccupés par la dette personnelle maintenant. (Crédit : iStock/Getty Images)

Alors que les Canadiens s’inquiètent, les libéraux semblent avoir du mal à se faire entendre. Selon Abacus, de nombreux Canadiens pensent que les dépenses publiques sont un moteur majeur de l’inflation (une prémisse centrale de l’argument de Poilievre). Seulement 13 % des répondants comprennent que l’inflation est plus faible au Canada que dans les autres pays du G7; 52 % des Canadiens croient, à tort, que l’inflation est plus élevée ici.

Même avec des électeurs plus jeunes – une source traditionnelle de soutien pour Trudeau – les libéraux ont du mal. Abacus a constaté que parmi les électeurs de la génération Z (ceux nés entre 1997 et 2005), les libéraux traînent les conservateurs de quatre points. Chez les milléniaux (ceux nés entre 1980 et 1996), les libéraux accusent un retard de 11 points.

Alors qu’il reste jusqu’à deux ans avant les prochaines élections fédérales, il serait idiot de tirer des conclusions maintenant sur le sort du gouvernement Trudeau. Mais clairement, les libéraux ont du travail à faire s’ils veulent que leur gouvernement survive au-delà de 2025. Et pour comprendre à quel point ce travail pourrait être crucial, les libéraux n’ont qu’à se rappeler ce qui les a amenés au pouvoir en premier lieu.

L’économie de la classe moyenne de Trudeau

Dès le début, l’accent rhétorique et politique de Trudeau sur « la classe moyenne et ceux qui travaillent dur pour en faire partie » a été largement débattu et souvent tourné en dérision. Poilievre s’en est encore ouvertement moqué la semaine dernière lors d’un rassemblement « hacher la taxe » qu’il a organisé après avoir visité cette station-service.

« La fameuse classe moyenne – rappelez-vous que Justin Trudeau allait tout faire pour la classe moyenne? » il s’est moqué.

Mais le message et le programme politique qui l’a soutenu ont été efficaces. Un sondage libéral interne en 2015 a révélé que Trudeau était toujours à la traîne de Stephen Harper lorsqu’on a demandé aux électeurs quel chef de parti gérerait le mieux l’économie. Mais lorsqu’on a demandé aux électeurs qui ferait le plus pour la classe moyenne, Trudeau était le choix écrasant.

Le chef libéral et premier ministre entrant Justin Trudeau prend la parole au siège social du Parti libéral à Montréal tôt le mardi 20 octobre 2015 après avoir remporté la 42e élection générale. (Sean Kilpatrick/Presse canadienne)

Alors que les libéraux de Trudeau sont arrivés au pouvoir avec un certain nombre de priorités en tête – réconciliation, changement climatique, réforme politique, diversité et inclusion, égalité des sexes – c’était l’idée d’aider la classe moyenne qui agissait comme l’épine dorsale de la plate-forme libérale, tenant tout ensemble.

Les critiques avaient tendance à se laisser prendre par le libellé, mais la construction rhétorique de la « classe moyenne » concernait en réalité l’égalité économique, la sécurité et le confort. Et ce fut un facteur puissant pour faire élire un gouvernement progressiste. Notamment, les démocrates de Joe Biden sont actuellement poursuivant le même objectif alors qu’ils tentent de gagner ce qui pourrait être l’une des élections les plus importantes de l’histoire américaine.

La pression est là, encore une fois

Dans cet éditorial d’octobre 2012, Trudeau a souligné l’importance de la promesse de « mobilité ascendante » et d' »opportunités économiques ». Il a écrit que les plus riches bénéficiaient d’une part disproportionnée des avantages de la croissance économique, tandis que les ménages de la classe moyenne étaient aux prises avec des niveaux « sans précédent » d’endettement personnel, des salaires stagnants et « un marché du logement de plus en plus inaccessible, en particulier dans des villes comme Toronto, Calgary et Vancouver. »

Une décennie plus tard, les libéraux peuvent souligner un certain nombre de choses qu’ils ont faites au pouvoir pour faire face à l’insécurité et à l’inégalité identifiées par Trudeau. Mais ils ne peuvent pas prétendre avoir résolu tous les problèmes dont Trudeau a parlé en 2012 (en fait, le marché du logement est en pire état). De nouvelles sources de tension économique — inflation, hausse des taux d’intérêt — sont apparues.

Même si certaines parties du pays continuent de brûler, le coût élevé des produits d’épicerie et des versements hypothécaires est impossible à ignorer. Et tout comme la sécurité économique a maintenu l’offre libérale en 2015, elle menace maintenant de saper tout ce que les libéraux souhaitent défendre.

En 2012, Trudeau a mis en garde contre les conséquences si les gouvernements ne répondaient pas aux préoccupations économiques fondamentales de la classe moyenne. Il semblait même anticiper la vague de populisme qui déferlerait bientôt sur des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni.

« Si nous ne nous occupons pas de ce problème », a-t-il écrit, « nous ne devrions pas être surpris de voir la classe moyenne remettre en question les politiques, et le système même, qui valorisent et encouragent la croissance ».