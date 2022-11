Le gouvernement Trudeau dévoile un plan tant attendu pour affronter une Chine «de plus en plus perturbatrice»

La stratégie indo-pacifique tant attendue du Canada décrit la Chine comme « une puissance mondiale de plus en plus perturbatrice » sur la scène mondiale – une force sociale et économique trop importante pour être ignorée, mais qui se concentre également de plus en plus sur le contournement des règles internationales pour servir ses propres intérêts.

Utilisant un langage étonnamment brutal, la stratégie indique que le gouvernement canadien doit être « lucide » quant aux objectifs de la Chine en Extrême-Orient et ailleurs. Il promet de dépenser près d’un demi-milliard de dollars sur cinq ans pour améliorer la coopération militaire et de renseignement avec les alliés de la région.

“L’essor de la Chine, rendu possible par les mêmes règles et normes internationales qu’elle ignore désormais de plus en plus, a eu un impact énorme sur l’Indo-Pacifique, et elle ambitionne de devenir la première puissance de la région”, indique le document de 26 pages, qui a été fourni aux médias avant sa sortie officielle à Vancouver dimanche.

“La Chine fait des investissements à grande échelle pour établir son influence économique, son impact diplomatique, ses capacités militaires offensives et ses technologies de pointe. La Chine cherche à façonner l’ordre international dans un environnement plus permissif pour des intérêts et des valeurs qui s’écartent de plus en plus des nôtres.”

Le document de stratégie indique également que “la taille et l’influence de la Chine rendent la coopération nécessaire pour faire face à certaines des pressions existentielles mondiales, telles que le changement climatique et la perte de biodiversité, la santé mondiale et la prolifération nucléaire”.

À cet égard, le plan de politique étrangère du Canada reflète les approches adoptées par ses plus proches alliés, y compris les États-Unis, qui ont publié en février dernier leur propre vision de l’engagement dans la région.

Là où les stratégies américaines et canadiennes diffèrent, c’est dans la façon dont le document du Canada précise qu’il « défendra sans vergogne nos intérêts nationaux à tout moment » et que ses opinions seront « façonnées par une évaluation réaliste et lucide de la Chine d’aujourd’hui ».

De nombreux observateurs – y compris certains libéraux éminents – ont exhorté le gouvernement au cours des dernières années à maintenir la relation favorable aux entreprises et aux investissements avec Pékin qui s’est construite au cours des deux dernières décennies.

Le nouveau document de stratégie semble toutefois refléter les leçons des affrontements internationaux meurtriers qui ont plongé les relations entre le Canada et la Chine dans un gel profond : l’arrestation et la lutte pour l’extradition impliquant le dirigeant chinois des télécommunications Meng Wanzhou, la détention en représailles par la Chine des Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig, et même la conférence que le président chinois Xi Jinping a récemment donnée au premier ministre Justin Trudeau – un événement filmé.

REGARDER: La confrontation de Xi Jinping avec Justin Trudeau

Confrontation du président chinois Xi Jinping avec Trudeau | Un mouchoir Comment une confrontation entre Justin Trudeau et le président chinois Xi Jinping en marge du G20 pourrait affecter les relations Canada-Chine. De plus, la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, demande de meilleures barrières de sécurité entre la police et les politiciens lors de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence.

“Dans les domaines de profond désaccord, nous défierons la Chine, y compris lorsqu’elle adopte un comportement coercitif – économique ou autre – ignore ses obligations en matière de droits de l’homme ou porte atteinte à nos intérêts de sécurité nationale et à ceux de nos partenaires dans la région”, indique le document de stratégie.

Dans une entrevue diffusée dimanche sur les ondes de CBC Rosemary Barton en direct, La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a qualifié le plan global de « pragmatique » et de principe.

“Notre approche est claire, vous savez, et nous avons un cadre clair qui consiste essentiellement à protéger nos intérêts nationaux sans compromettre nos valeurs et nos principes”, a déclaré Joly.

“Donc, ce que j’ai dit à plusieurs reprises à ce stade, c’est que nous défierons quand nous le devrions et nous coopérerons quand nous le devons.”

Investissement étranger, ingérence étrangère

Dans l’ensemble, la stratégie prévoit des investissements d’environ 2 milliards de dollars pour, entre autres, renforcer « l’infrastructure canadienne, la démocratie et les citoyens canadiens contre l’ingérence étrangère ».

Il propose des modifications à la Loi sur Investissement Canada pour empêcher les entreprises d’État et autres entités étrangères qui menacent la sécurité nationale du Canada de prendre le contrôle d’industries canadiennes essentielles et de la propriété intellectuelle. On demande à tous les ministères fédéraux d’examiner les protocoles d’entente (PE) avec la Chine et d’autres pays pour s’assurer que les intérêts nationaux du Canada sont protégés.

La stratégie confirme la politique canadienne d’une seule Chine en ce qui concerne Taïwan. L’île – une démocratie – fait face à des menaces croissantes de la part de Pékin, qui n’a pas exclu le recours à la force militaire dans sa volonté d’unifier Taiwan avec le continent.

« Le Canada s’opposera aux actions unilatérales qui menacent le statu quo dans le détroit de Taiwan », indique la stratégie.

Le Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération (APL) de Chine mène un exercice de tir réel à longue portée dans le détroit de Taiwan à partir d’un lieu non divulgué dans ce document publié le 4 août 2022. (Document de l’Armée populaire de libération/Reuters)

Le document de stratégie a mis des années à être élaboré et était attendu avec impatience par les alliés du Canada dans la région, y compris le Japon et la Corée du Sud, qui ont fait pression pour une coopération plus approfondie. Le gouvernement libéral a promis lors de sa première élection en 2015 de développer une nouvelle approche envers la Chine après des années de relations épineuses sous l’ancienne administration conservatrice.

Mais le Canada a du mal à trouver comment s’engager avec une Chine de plus en plus affirmée – parfois belligérante – et son chef suprême Xi, qui a ouvertement rejeté les éléments de la gouvernance à l’occidentale, comme la séparation des pouvoirs.

Les libéraux ont annoncé un plan visant à accroître l’engagement militaire du Canada dans la région lors du récent voyage outre-mer du premier ministre au sommet du G20.

Le NCSM Winnipeg, le HNLMS Evertsen et le RFA Tidespring en formation le 9 septembre 2021 lors de l’exercice Pacific Crown. Au cours de l’exercice, le Canada et les États-Unis ont chacun envoyé un navire de guerre dans le détroit de Taiwan. (Royaume-Uni MOD Crown)

Cet engagement est décrit à grands traits dans le document de stratégie par des promesses de stimuler l’engagement dans les exercices militaires internationaux et d’augmenter le nombre de navires de guerre canadiens déployés dans la région.

Il y a aussi une promesse d’aider les petits pays de la région à renforcer leurs forces de sécurité, vraisemblablement avec l’aide de la formation canadienne. Cet engagement est similaire à la promesse faite par le gouvernement libéral en 2017 d’aider à améliorer la formation et la qualité des Casques bleus des Nations Unies – une promesse qui n’a pas été tenue.

La stratégie indique que les engagements militaires pris sont liés à la révision en cours de la politique de défense du Canada, ordonnée à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cet avis n’a pas encore été rendu public.

Les promesses de défense et de sécurité de la Stratégie indo-pacifique sont faites à un moment où l’armée canadienne manque de 10 000 membres et peine à en recruter de nouveaux. Joly a déclaré que le gouvernement fera en sorte que la stratégie fonctionne et « mettra l’argent là où se trouve notre bouche ».