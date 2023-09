Le gouvernement Trudeau dévoile le point sur l’action de la commission « Convoi pour la liberté »

Six mois après que le rapport final de l’enquête sur la Loi sur les situations d’urgence ait formulé des dizaines de recommandations en faveur d’un changement fédéral, le gouvernement a présenté un rapport d’étape semestriel sur les mesures prises jusqu’à présent, promettant qu’une réponse plus globale viendra à temps pour le premier anniversaire.

Dans une lettre adressée au premier ministre Justin Trudeau et rendue publique jeudi, le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, affirme que des travaux sont en cours, mais qu’il lui faudra encore six mois pour répondre de manière plus approfondie à la demande du commissaire à l’ordre public d’urgence, Paul Rouleau. appelle au changement.

« Le gouvernement fédéral étudie attentivement ces recommandations, en particulier celles qui amélioreront la collaboration entre les juridictions, soutiendront la sécurité des communautés et contribueront à renforcer notre capacité à répondre à des événements similaires d’importance nationale à l’avenir », peut-on lire dans la lettre.

Jusqu’à présent, le gouvernement affirme avoir « réalisé des progrès » sur :

identifier et protéger les corridors commerciaux et de transport essentiels ;

améliorer la sécurité du secteur financier en ce qui concerne l’utilisation d’actifs cryptographiques, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; et

envisager des réformes policières, notamment la GRC retravaillant ses capacités de partage d’informations entre les forces de l’ordre.

« Notre priorité reste d’assurer la sécurité des Canadiens et de protéger notre démocratie, nos emplois, nos chaînes d’approvisionnement et notre économie », a déclaré LeBlanc dans un bref communiqué. « Je continuerai à travailler en étroite collaboration avec mes collègues sur ces questions et présenterai une réponse globale du gouvernement en février 2024. »

Lorsque la Commission d’urgence pour l’ordre public a publié son rapport en cinq volumes le 17 février, concluant que le gouvernement fédéral avait finalement atteint le seuil requis pour invoquer la Loi sur les situations d’urgence, Trudeau a promis de présenter un plan pour répondre aux conclusions du rapport dans un délai de six mois.

La date limite pour que le gouvernement tienne cet engagement était la mi-août.

Le commissaire Rouleau, qui a été chargé de diriger ce qui est devenu une vaste enquête sur l’utilisation par Trudeau de pouvoirs nationaux extraordinaires pour mettre fin aux manifestations et aux blocus du « Convoi de la liberté », a émis 56 recommandations à l’intention du gouvernement fédéral.

Les recommandations de Rouleau, visant à tirer des leçons et à éviter des occupations et des blocages similaires aux principaux postes frontaliers à l’avenir, ont été divisées en six catégories.

Ils comprenaient des appels au changement à tous les niveaux de gouvernement dans des domaines tels que le maintien de l’ordre, la coordination du renseignement et la protection des infrastructures commerciales critiques. Les recommandations comprenaient également des modifications à la Loi sur les situations d’urgence et des domaines nécessitant une étude plus approfondie.

TOUJOURS EN CONSIDÉRANT DES CHANGEMENTS DE LOI

Sur les 56 appels au changement, 27 recommandations portaient sur les réformes des services de police, y compris le travail inter-juridictionnel visant à améliorer les protocoles de partage de renseignements qui incluent des lignes de communication et de responsabilité claires, y compris sur la manière de demander des ressources supplémentaires pour les forces de l’ordre lors d’événements majeurs.

Le rapport d’étape de LeBlanc indique que la GRC « étudie des moyens d’améliorer le maintien de l’ordre lors d’événements d’ordre public » et qu’une évaluation du programme de police contractuelle de la GRC est en cours, mais cela ne résulte pas uniquement de la commission des convois.

Rouleau a suggéré 22 changements à la Loi sur les situations d’urgence « imparfaite » de 1988, mais à partir de cette mise à jour, le gouvernement n’a rien à dire sur la question de savoir si des modifications législatives – y compris l’abolition de la définition de ce qui constitue une menace à la sécurité nationale – sont à venir, se contentant de dire qu’elles le sont. faire l’objet d’une « considération réfléchie ».

Soulignant la collaboration intergouvernementale nécessaire pour répondre à bon nombre des recommandations, LeBlanc a déclaré que des discussions sont en cours aux « tables de mobilisation » existantes sur la façon d’aborder les domaines de compétence partagée. LeBlanc a également écrit au solliciteur général de l’Ontario « pour mieux comprendre les intentions de l’Ontario de considérer les recommandations du rapport de la Commission ».

Il a également été conseillé au gouvernement d’étudier l’impact des médias sociaux et de la désinformation sur les Canadiens, et de déterminer si un ministère ou un organisme fédéral devrait être responsable de la surveillance et du reporting sur les médias sociaux.

À cela, la mise à jour de LeBlanc propose une longue liste d’initiatives de désinformation que le gouvernement a menées au fil des ans, mais offre peu de mesures supplémentaires au-delà du fait que le Bureau du Conseil privé « prend plusieurs mesures » pour donner suite aux recommandations de la commission en matière de renseignement.

Le ministre souligne également que le nouveau Conseil de sécurité nationale, qui n’a pas encore été détaillé, est proposé par Trudeau comme une autre avenue pour « permettre aux ministres de délibérer et d’aborder des questions d’intérêt urgent pour la sécurité intérieure et internationale du Canada ».

Rouleau avait également demandé que dans sa réponse publique globale, le gouvernement fédéral identifie les recommandations qu’il a acceptées et celles qu’il a rejetées, et fournisse un échéancier détaillé pour la mise en œuvre des changements qui seront apportés ainsi qu’une explication détaillée des raisons pour lesquelles d’autres appels à l’action ont été étant refusé.

Le ministre a déclaré que son objectif principal dans la préparation de son rapport complet sera de maintenir la confiance du public dans la capacité de tous les ordres de gouvernement à travailler ensemble, un objectif qui a été mis à rude épreuve lors de la réponse initiale au convoi et mis à l’épreuve au cours des semaines de témoignage. devant la commission alors que de nouvelles révélations sur des tensions internes étaient révélées.