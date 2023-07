Le gouvernement travailliste est retenu captif par les adeptes de Just Stop Oil – ils sont financés par le même homme

VOUS pouvez en dire beaucoup sur nos deux principaux partis par leurs attitudes très contrastées envers Just Stop Oil et Extinction Rebellion.

Pendant des années, ces deux sectes de la « fin du monde » ont tenté de bouleverser la vie des travailleurs et de nuire aux entreprises.

Labor et Just Stop Oil sont financés par le même homme Crédit : Alamy

Leurs « exigences » – pas de nouveau pétrole et gaz en mer du Nord, et Net Zero d’ici deux ans – sont des fantasmes dangereux qui appauvriraient la Grande-Bretagne.

Les conservateurs dénoncent cette hystérie et visent à empêcher les fanatiques de détruire les événements sportifs et de bloquer les routes.

Le Labour, cependant, invite Extinction Rebellion à l’aider à rédiger sa politique verte au Pays de Galles.

Le parti et Just Stop Oil sont financés par le même homme.

Et les travaillistes ont déjà cédé à leur principale revendication.

Un gouvernement travailliste serait alors sous l’emprise de groupes de protestation qui cherchent à contraindre les députés et les électeurs par le chantage à adhérer à leurs illusions ignorantes.

C’est bouleversant, et effrayant.

BLAGUES ÉVEILLÉES

Andrew Bailey s’identifie-t-il toujours comme banquier ?

Ou est-il maintenant plus un guerrier éveillé pour le lobby trans extrémiste ?

Alors qu’Andrew Bailey échouait avec complaisance à écraser l’inflation, ses sbires étaient occupés. . . effacer l’identité des femmes Crédit : AP

Parce que pendant que le chef de la Banque d’Angleterre échouait avec complaisance à écraser l’inflation, ses sbires étaient occupés. . . effacer l’identité des femmes et imposer des absurdités sexistes au personnel.

Ce qui signifie régurgiter la fiction du groupe Stonewall selon laquelle le mot « mère » affiche de la haine envers le petit nombre d' »hommes trans » enceintes.

On s’est demandé, au vu des performances de ses dirigeants et des gaffes récentes, si la Banque est toujours en contact avec la réalité.

De sa perte de temps sur le charabia à la mode, nous devons conclure que non.

DÉPANNEURS DE RAIL

La menace de «grèves pendant 20 ans» du patron du syndicat RAIL, Mick Whelan, est sa plus sombre à ce jour.

Frustré par son échec, le chef d’Aslef fait monter les enchères à de nouveaux niveaux d’absurdité.

La menace de « grèves pendant 20 ans » de Mick Whelan est la plus sombre à ce jour Crédit : PA

Comme le RMT, il ne semble pas comprendre qu’en perturbant sans cesse le réseau pour mieux payer, les syndicats creusent leur propre tombe.

Qui sera incommodé par leurs débrayages en 2043 ?

Soit les trains seront sans conducteur – soit le public aura depuis longtemps abandonné le service floconneux et hors de prix régulièrement saboté par les marxistes intimidants.

NOUS SOMMES POMPES

NOUS sommes ravis de voir le régulateur Pumpwatch officiellement approuvé par l’Autorité de la concurrence et des marchés.

Mais il est trop tard pour empêcher les supermarchés d’avoir honteusement volé des chauffeurs d’un milliard de livres sterling en augmentant leurs marges bénéficiaires.

Le Sun a aidé à faire campagne pour un puissant organisme de surveillance des prix du carburant pendant sept ans. Downing Street doit enfin le mettre en place et lui donner du mordant.

Les profiteurs doivent être mis au pas.