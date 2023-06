Le gouvernement travailliste devrait retarder le fonds vert de 28 milliards de livres sterling, selon Reeves

La chancelière fantôme, Rachel Reeves, a retardé son intention d’emprunter 28 milliards de livres sterling par an pour un fonds de prospérité verte sous un gouvernement travailliste, en raison de la mauvaise conjoncture économique.

Reeves, qui tient à faire preuve de responsabilité budgétaire, a déclaré que le parti travailliste « accélérerait » désormais le plan annuel de 28 milliards de livres sterling à mi-parcours d’un premier parlement.

Elle a déclaré qu’elle n’aurait pas pu prédire le krach boursier causé par les plans de l’ancienne première ministre Liz Truss d’emprunts non financés pour les réductions d’impôts à l’automne dernier, qui ont créé un contexte économique difficile.

« Aucun plan ne peut être construit qui ne soit pas un rocher de responsabilité économique et budgétaire … Je ne jouerai jamais vite et lâchement avec les finances publiques », a déclaré Reeves vendredi.

Elle a déclaré à l’émission Today de la BBC Radio 4 que ses règles budgétaires ne seraient pas négociables, de sorte que les travaillistes passeraient progressivement à l’investissement vert de 28 milliards de livres sterling plutôt qu’immédiatement si le parti remportait les prochaines élections.

Reeves a déclaré qu’elle était « sur la même longueur d’onde » que Keir Starmer, le leader travailliste, et Ed Miliband, le secrétaire à l’énergie de l’ombre, concernant la nécessité de réduire l’ambition du plan.

Reeves a dévoilé le plan de dépenser 28 milliards de livres sterling par an pour des mesures climatiques il y a deux ans, promettant d’être le « premier chancelier vert » du Royaume-Uni, et cela reste la plus grande promesse de dépenses du parti. Le parti travailliste s’est déjà engagé à utiliser une partie du fonds pour une gamme de programmes verts, dont 60 milliards de livres sterling pour payer l’isolation des maisons et 8 milliards de livres sterling pour investir dans les industries vertes.

Le Guardian a révélé ce mois-ci que les ministres du cabinet fantôme avaient demandé à Reeves d’élargir la mission verte du fonds et de l’utiliser pour payer une série de projets de dépenses en capital, tels que le logement ou les infrastructures de transport.

Reeves avait indiqué à ses collègues qu’il n’y aurait pas d’argent supplémentaire pour payer les dépenses d’infrastructure majeures, laissant les ministres fantômes se battre pour réclamer une part du fonds vert pour leurs propres projets.