Le gouvernement travailliste australien ouvre une enquête indépendante sur la gestion du COVID-19 pour se préparer à l’avenir

Le gouvernement travailliste de centre-gauche australien a annoncé jeudi qu’il mènerait une enquête indépendante sur la gestion de la pandémie de COVID-19 afin de mieux se préparer aux futures crises sanitaires.

L’Australie a fermé ses frontières internationales et verrouillé ses villes, entre autres restrictions pandémiques qui ont contribué à maintenir les infections et les décès bien en dessous des niveaux d’autres économies développées comparables telles que les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Il est devenu vivant avec le virus début 2022 après qu’une majorité de la population ait été vaccinée.

Un panel de trois membres, comprenant un épidémiologiste, un expert du service public et un économiste, mènera l’enquête, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese lors d’une conférence de presse.

« Nous devons examiner ce qui a bien fonctionné, ce qui pourrait être mieux fait en nous concentrant sur l’avenir », a déclaré Albanese. « Parce que les experts de la santé et la science nous disent que cette pandémie ne sera probablement pas la dernière à survenir. »

Albanese a déclaré que l’enquête était d’intérêt national, mais la coalition d’opposition qui était au pouvoir au plus fort de la pandémie a déclaré qu’elle ne voulait pas qu’elle se transforme en une « chasse aux sorcières ».

L’opposition a également critiqué le gouvernement d’Albanese pour avoir exclu de l’enquête les restrictions au niveau de l’État, telles que les confinements stop-start imposés par le gouvernement de Victoria à Melbourne, qui a duré un total de 262 jours de confinement, l’un des plus longs au monde.

« Si nous ne tirons pas les leçons de ce qui s’est passé au cours de la COVID, bons et mauvais, à tous les niveaux de gouvernement, comment pouvons-nous espérer aborder la prochaine pandémie sans comprendre ce qui s’est passé lors de la précédente », a déclaré l’opposition. a déclaré le chef Peter Dutton aux journalistes.