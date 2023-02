Le gouvernement TN organise un exercice simulé pour les catastrophes causées par les incendies de forêt

Chaque été, les risques d’incendies de forêt augmentent en raison d’un certain nombre de causes naturelles et d’origine humaine. Les raisons comprennent les accumulations de temps plus chauds et plus secs induits par le changement climatique et une gestion inefficace des terres. À l’approche de la saison estivale dans les États du sud de l’Inde, le gouvernement met en place des mesures pour s’assurer que les incendies de forêt sont minimisés au maximum. Le département des forêts a également organisé des ateliers et des simulations d’exercices pour préparer les DFO (Divisional Forrest Officers) aux situations où ils devront éteindre rapidement les incendies de forêt.

L’officier de l’IAS Supriya Sahu, qui est secrétaire en chef supplémentaire pour l’environnement, le changement climatique et les forêts du gouvernement du Tamil Nadu, a partagé un aperçu des mesures préparatoires du département des forêts plus tôt dans la journée. Le tweet qui accompagnait les photos et la vidéo disait : « Alors que la saison sèche commence, les forêts courent un grand risque de catastrophes liées aux incendies de forêt. Les équipes doivent être vigilantes et sur leurs gardes. Le département des forêts du Tamil Nadu est prêt. Nous avons organisé un atelier d’État pour les MPO. Les simulations d’exercices, la déambulation sur le terrain, le travail avec les communautés locales sont essentiels. »

Au début de la saison sèche, les forêts sont exposées à un risque élevé de catastrophes liées aux incendies de forêt. Les équipes doivent être vigilantes et sur leurs gardes. Le département des forêts du Tamil Nadu est prêt. Nous avons organisé un atelier d’État pour les OPD. Les simulations d’exercices, la perambulation sur le terrain, le travail avec les communautés locales sont essentiels #TNForest pic.twitter.com/LV6bOV3WfU— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 11 février 2023

La vidéo montre un policier qui anime un atelier sur la soufflerie utilisée pour les simulations d’exercices. Nous pouvons voir un homme couvert de la tête aux pieds dans ce qui ressemble à une combinaison de protection orange et un couvre-chef approprié pour éteindre un potentiel incendie de forêt. Dans la première image, une simulation d’exercice d’incendie de forêt a été montrée où un incendie temporaire est créé qui serait ensuite éteint par le personnel du service forestier. La deuxième photo montre le personnel du service forestier en train de nettoyer les feuilles et les brindilles séchées qui pourraient devenir des causes potentielles d’incendie de forêt. Le cachet dateur sur les photos révèle qu’elles ont été prises le 9 février.

Les utilisateurs des médias sociaux ont eu une réponse très positive au tweet et ont apprécié les efforts déployés par les autorités et ont également fait part de leurs propres suggestions. Un utilisateur a écrit : « Très gentille madame, approche proactive.

Très gentille madame, approche pro active.— pravinkumar (@pravinkumarram) 11 février 2023

Un autre utilisateur a commenté: «Tous les postes de contrôle doivent être en alerte et conseiller au touriste .. de ne pas utiliser les éléments de tir. Lancer des cigarettes..etc. La punition et l’imposition de l’amende, etc. .. pour être dans le tableau d’avertissement.

Tous les postes de contrôle doivent être en alerte et conseiller au touriste de ne pas utiliser les éléments de tir. Jeter une cigarette..etc.La punition et facturer l’amende etc..pour être dans le tableau d’avertissement.— Balasubramanian Krishnamoorthy (@MEKSONBALU15) 11 février 2023

Selon un rapport du Times Of India, avec le soutien de la Banque nationale pour l’agriculture et le développement rural (NABARD), le département des forêts de l’État du Tamil Nadu établira prochainement un centre de contrôle des incendies de forêt à Chennai.

