Le gouvernement TN demande l’interdiction de l’émission de Manoj Bajpayee-Samantha Akkineni, clarifient les fabricants

Le ministre de l’information et de la radiodiffusion du Tamil Nadu, Mano Thangaraj, a écrit au ministre de l’Union de l’information et de la radiodiffusion, Prakash Javedkar, pour interdire ou arrêter immédiatement la projection de la série Web « The Family Man 2 » sur la plate-forme OTT Amazon Prime dans tout le pays. Le gouvernement dans la lettre de lundi a déclaré que la bande-annonce de la série qui a été publiée récemment dépeint les « Tamouls d’Eelam d’une manière très répréhensible ».

Dans la lettre, le ministre d’État a déclaré que la star de Manoj Bajpayee-Samantha Akkineni blesse non seulement les sentiments des Tamouls d’Eelam, mais aussi les sentiments des habitants du Tamil Nadu. Le leader du MDMK, Vaiko, avait lancé dimanche un appel similaire à Javedkar et au ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline. Le leader et acteur-réalisateur de Naam Tamilar Katchi, Seeman, avait également appelé à l’interdiction de la série.

Mano Thangaraj dans la lettre a déclaré: « Le fait de qualifier l’actrice de langue tamoule Samantha de » terroriste « dans la série était directement une attaque contre la fierté de la population tamoule vivant dans le monde et personne ne tolérerait ce genre de campagne motivée et espiègle. »

Il a également déclaré que la série avait déjà suscité une opposition généralisée de la part de la population du Tamil Nadu ainsi que des partis politiques de l’État. Le ministre a également déclaré que si les Tamouls d’Eelam luttaient pour l’égalité, la justice, la paix et la dignité dans la nation insulaire, Amazon Prime n’aurait pas dû entreprendre une telle campagne de dénigrement contre la communauté.

Maintenant, Raj et DK des fabricants ont publié une déclaration concernant toute la controverse. Il se lit comme suit: « Certaines hypothèses et impressions ont été formulées sur la base de quelques images de la bande-annonce. Beaucoup de nos principaux acteurs et membres clés de l’équipe de création et de rédaction sont des Tamiliens. Nous sommes très conscients des sentiments des Tamouls. et la culture tamoule et n’avons que le plus grand amour et le plus grand respect envers notre peuple tamoul. Nous avons consacré des années de travail acharné à cette émission et nous nous sommes efforcés de présenter à notre public une histoire sensible, équilibrée et fascinante. comme nous l’avons fait dans la première saison de l’émission. Nous demandons à tout le monde d’attendre et de regarder l’émission lorsqu’elle sortira. Nous savons que vous l’apprécierez une fois que vous la regarderez. «

« Family Man 2 » devrait être diffusé à partir du 4 juin 2021.

(Entrées d’IANS)