Le gouvernement tchèque survit au vote de censure au Parlement recherché par l’ancien Premier ministre populiste

PRAGUE (AP) — Le gouvernement de coalition tchèque a survécu jeudi à un vote de censure parlementaire suite aux affirmations de l’opposition selon lesquelles il gère mal l’économie et l’immigration.

Seuls 85 députés de l’opposition sur les 200 sièges de la chambre basse du Parlement ont voté en faveur du rejet du gouvernement composé de cinq partis dirigé par le Premier ministre conservateur Petr Fiala.

Le vote a eu lieu jeudi matin, après un débat qui a débuté mardi.

Le principal parti centriste d’opposition, l’ANO, dirigé par le milliardaire populiste Andrej Babis, a accusé le gouvernement de ne pas réussir à faire face à une inflation élevée due, entre autres, aux prix de l’énergie et à une nouvelle vague d’immigration. L’inflation a diminué cette année, passant de 17,5 % en janvier à 6,9 % en septembre.

Le gouvernement a rejeté ces allégations.

Babis, l’ancien Premier ministre, a également accusé le gouvernement de se soucier davantage de l’Ukraine que de la République tchèque. Le pays est un fervent partisan de l’Ukraine dans sa lutte contre l’agression militaire russe et a accueilli plus de 350 000 personnes ayant fui la guerre.

Début octobre, le gouvernement a temporairement réintroduit les contrôles le long de la frontière avec la Slovaquie afin d’endiguer le flux de migrants.

Babis a également critiqué un programme gouvernemental visant à maintenir sous contrôle le déficit budgétaire croissant. Selon le plan, qui doit encore être approuvé par le Sénat et le président Petr Pavel, les citoyens tchèques paieraient davantage pour la bière et les médicaments et les entreprises seraient confrontées à des impôts sur les sociétés plus élevés.

The Associated Press