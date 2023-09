Le gouvernement tchèque envisage d’acheter 24 chasseurs furtifs F-35 pour un budget de défense de 6,5 milliards de dollars | Actualités militaires

Le gouvernement tchèque a approuvé un projet d’achat de 24 avions de combat avancés F-35 de fabrication américaine dans le cadre d’un accord évalué à environ 6,5 milliards de dollars, le plus gros contrat de défense jamais signé par la République tchèque qui permettra au pays de renforcer considérablement ses capacités militaires et son intégration. avec l’OTAN.

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a déclaré mercredi aux journalistes que le premier des chasseurs furtifs supersoniques arriverait d’ici 2031 et que l’armée du pays disposerait des 24 avions d’ici 2035.

« Les premiers F-35 seront prêts en 2029 et nos pilotes commenceront alors à s’entraîner avec eux aux Etats-Unis », a déclaré Fiala.

Fiala a déclaré que les F-35 « résoudront l’avenir de nos forces aériennes tactiques pour les dizaines d’années à venir ».

« Pour notre défense, il est important de renforcer nos liens avec les alliés de l’OTAN », a-t-il déclaré.

En acquérant des F-35, « nous disons à nos alliés que nous prenons la défense de notre pays au sérieux et qu’ils peuvent compter sur nous », a-t-il déclaré dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Le F-35 a été lancé le 24 novembre pour cette mission. Postupujeme tak na základě doporučení armády, které předchozí vláda správně zadala rozpracovat anýzu nejlepší varianty pro posílení vzdušných sil. V porovnání schopností letounů a jejich… pic.twitter.com/UoRiG7lTyF – Petr Fiala (@P_Fiala) 27 septembre 2023

« En comparant les capacités des avions et leur durée de vie avec le prix, il n’y a pas de meilleure solution pour remplir les tâches de la force aérienne tactique de l’armée de la République tchèque au cours des prochaines décennies », a-t-il ajouté.

La chaîne publique Radio Prague International a déclaré que l’achat des F-35 « sera le plus gros contrat de défense jamais signé par [The Czech Republic]».

Le Département d’État américain a approuvé en juin la vente d’avions F-35, de munitions et d’équipements connexes à la République tchèque, dans le cadre du projet du pays de remplacer 14 avions de combat JAS-39 Gripen loués à la Suède et actuellement utilisés par l’armée tchèque.

La ministre tchèque de la Défense, Jana Cernochova, a déclaré que l’État paierait 150 milliards de couronnes tchèques (6,47 milliards de dollars) pour l’avion d’ici 2034, une facture qui comprend le coût de l’avion, la formation des pilotes, les munitions et la modernisation de la base aérienne de Caslav, dans le centre de la République tchèque. République et carburant.

Membre de l’Union européenne et de l’OTAN avec une population d’environ 10,5 millions d’habitants, la République tchèque a fourni une aide militaire substantielle à l’Ukraine depuis l’invasion russe, notamment des avions, des chars, des obusiers, des véhicules blindés et des munitions.

En échange de son aide militaire à Kiev, Prague a reçu des chars Leopard de fabrication allemande et une compensation financière des États-Unis et de l’UE.

Le chef d’état-major des forces armées tchèques, le lieutenant-général Karel Rehka, a déclaré que les nouveaux avions garantiraient «qu’en cas de besoin, nous parviendrons à nous défendre efficacement contre l’agression, avec nos alliés».

L’annonce de l’accord sur les F-35 intervient alors que le gouvernement tchèque prévoit de consacrer 2 % de son produit intérieur brut à la défense, conformément à son engagement auprès de l’OTAN.

Produits par Lockheed Martin et équipés d’une technologie furtive anti-détection, les F-35 sont utilisés dans toute l’OTAN, mais aussi par l’Australie, le Japon, Israël et la Corée du Sud. D’autres pays, dont la Suisse neutre, ont également signé des accords pour acheter les avions, lancés en 2006.

République tchèque (tchèque, vous comprenez ?) ✅ Nous sommes honorés que la République tchèque ait choisi de rejoindre le programme F-35 Lightning II. Cette décision consolide encore davantage le F-35 en tant que chasseur de choix pour la puissance aérienne alliée. pic.twitter.com/z3FHUuT2wa – F-35 Lightning II (@thef35) 27 septembre 2023

L’Agence de coopération en matière de sécurité et de défense du gouvernement américain a déclaré en juin que les F-35 « amélioreraient les capacités de défense de la République tchèque et soutiendraient les opérations de l’OTAN en se prémunissant contre les menaces modernes et en maintenant une présence constante dans la région ».

L’armée tchèque a récemment acheté des hélicoptères de combat Viper et des hélicoptères polyvalents Venom de fabrication américaine, pour remplacer les hélicoptères Mi-24 obsolètes de fabrication russe, dont elle a envoyé certains en Ukraine.