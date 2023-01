Le gouvernement tchadien déjoue une tentative de déstabilisation du pays et sape la constitution

Le gouvernement tchadien a déjoué une tentative de déstabilisation du pays et de sape de la constitution, a déclaré un porte-parole du gouvernement dans un communiqué.

Onze personnes ont conspiré dans le complot, dont des militaires et un militant des droits de l’homme, a déclaré jeudi Aziz Mahamat Saleh. Ils ont été arrêtés le mois dernier et transférés au tribunal de grande instance de la capitale, N’Djamena.

“Une information judiciaire a été ouverte contre ces personnes pour atteinte à l’ordre constitutionnel, association de malfaiteurs, détention illégale d’armes à feu et complicité”, a déclaré Saleh.

Les accusés étaient tous des militaires, à l’exception d’un militant des droits humains, Baradine Berdei Targuio, qui a été accusé d’atteinte à la sécurité nationale et de possession illégale d’armes.

Les tensions ont augmenté dans ce pays d’Afrique de l’Ouest ces derniers mois avec des manifestations sans précédent contre le gouvernement.

Mahamat Idriss Deby a été déclaré chef de l’État après la mort de son père en avril 2021, au lieu de suivre la ligne de succession de la constitution tchadienne. Les partis politiques d’opposition de l’époque ont qualifié la passation de pouvoir de coup d’État, mais ont ensuite accepté d’accepter Deby comme chef par intérim pendant 18 mois.

En octobre, les forces de sécurité tchadiennes ont ouvert le feu sur des manifestants antigouvernementaux dans les deux plus grandes villes du pays, tuant au moins 60 personnes.

L’arrestation des hommes est une tentative de faire taire les voix dissidentes, disent les analystes.

“Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits du gouvernement actuel et de sa gestion de (la) transition”, a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, un groupe de réflexion basé au Maroc. “Ce qui est intéressant, c’est que les accusés du complot sont à la fois des militaires et des responsables des droits de l’homme, ce qui n’est pas très courant quand on parle de tentative de coup d’État”, a-t-il déclaré.