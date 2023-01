Le gouvernement tchadien affirme avoir déjoué une tentative de “déstabilisation”

Onze personnes ont conspiré dans le complot, dont des militaires et un militant des droits de l’homme, a déclaré jeudi Aziz Mahamat Saleh. Ils ont été arrêtés le mois dernier et transférés au tribunal de grande instance de la capitale, N’Djamena.

“Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits du gouvernement actuel et de sa gestion de (la) transition”, a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, un groupe de réflexion basé au Maroc. “Ce qui est intéressant, c’est que les personnes accusées du complot sont à la fois des militaires et des responsables des droits de l’homme, ce qui n’est pas très courant quand on parle de tentative de coup d’État”, a-t-il déclaré.