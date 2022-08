Le gouvernement sur le «pied de guerre» face à la crise du coût de la vie, affirme le ministre – mais n’offre aucune nouvelle aide

Le gouvernement de Boris Johnson est sur un «pied de guerre» face à l’aggravation de la crise du coût de la vie, a affirmé le ministre du Cabinet – mais a insisté sur le fait qu’aucun nouveau soutien ne pourrait être offert tant que le prochain Premier ministre ne serait pas au n ° 10.

Kit Malthouse a déclaré que lui et d’autres ministres « réfléchissaient attentivement aux différentes cartes que le Premier ministre pourrait jouer à l’automne ».

Il n’y avait aucune garantie d’aide supplémentaire, car l’inflation a atteint un sommet en 40 ans de 10,1 % et a accentué la pression sur les familles aux prises avec des factures et des prix alimentaires en hausse.

Cela survient alors qu’une nouvelle analyse de Citizens Advice montre qu’un Britannique sur quatre (24%) ne sera pas en mesure de payer ses factures d’énergie en octobre, ce qui entraînera l’endettement de 13 millions de personnes.

Mais Malthouse a déclaré que le gouvernement ne pouvait pas agir cet été. “Je ne peux pas, j’ai peur de faire des annonces politiques maintenant”, a déclaré le député conservateur à la BBC. Petit-déjeuner. «Ce serait au-dessus de mon niveau de rémunération. Mais ce que je peux faire, c’est mettre un nouveau Premier ministre en bonne forme.

Le ministre du Cabinet Office a ajouté: “Nous mettons le gouvernement sur le pied de guerre, si vous le souhaitez, afin qu’un nouveau Premier ministre puisse, dans quelques semaines à peine, prendre des décisions rapides sur la direction qu’il souhaite prendre. le pays et l’économie.

Cependant, la favorite du leadership conservateur, Liz Truss, ne s’est pas encore engagée à effectuer des paiements directs supplémentaires pour aider le public à faire face aux énormes hausses des factures d’énergie attendues à partir d’octobre.

Rival Rishi Sunak – qui a déclaré qu’il engagerait environ 5 milliards de livres sterling de paiements supplémentaires aux plus vulnérables – a déclaré que ce serait un “échec moral” de ne pas offrir plus d’aide dans une attaque cinglante contre Truss lors des rafles d’hier soir en Écosse.

L’ex-chancelière a déclaré que son plan visant à donner la priorité aux réductions d’impôts et à supprimer les prélèvements verts sur les factures signifierait que “des millions de personnes risquent de basculer dans la misère”.

Mais Truss a refusé de s’engager à davantage de soutien – et a rejeté le plan du parti travailliste visant à geler le plafond des prix de l’énergie par le biais d’augmentations prévues en octobre et janvier comme un « sparadrap de six mois ».

Truss a également été critiquée pour avoir suggéré que les travailleurs britanniques étaient paresseux, après qu’un enregistrement audio divulgué ait révélé qu’elle avait déclaré que les travailleurs britanniques avaient besoin de “plus de greffe” et manquaient de “compétences”.

Sajid Javid, un soutien principal de Truss, a insisté sur le fait qu’elle parlait d’augmenter la productivité. “Les travailleurs britanniques sont parmi les plus travailleurs au monde”, a-t-il déclaré à Sky News.

Répondant aux derniers chiffres de l’inflation – qui montraient que les prix des denrées alimentaires avaient grimpé de 12,7% – le chancelier Nadhim Zahawi a souligné le soutien de 37 milliards de livres sterling que le gouvernement s’est engagé à faire face à la hausse du coût de la vie. “Maîtriser l’inflation est ma priorité absolue”, a-t-il déclaré.

Rachel Reeves, la chancelière fantôme du Labour, a déclaré qu’un gel du plafonnement des prix aiderait à contrôler l’inflation. “Les gens sont malades d’inquiétude et pendant que les conservateurs sont occupés à se battre et à ignorer l’ampleur de cette crise.”

Plus de 100 000 personnes ont signé une pétition soutenant l’appel de l’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown à un budget d’urgence pour lutter contre la crise de l’énergie et du coût de la vie.

Boris Johnson a été accusé d’avoir traité ses dernières semaines de mandat comme “une grande partie” après s’être rendu en Grèce pendant une semaine – ses deuxièmes vacances en quinze jours.

M. Malthouse a défendu le Premier ministre. “Il reste en contact avec le personnel et est informé par le n ° 10, j’imagine”, a-t-il déclaré à Sky News lorsqu’il a été interrogé sur les dernières vacances de Johnson.