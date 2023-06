Le gouvernement supprimera la taxe sur les bénéfices exceptionnels si les prix de l’énergie baissent

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le gouvernement de Rishi Sunak s’est engagé à mettre fin à la taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières et gazières si les prix continuent de baisser, dans un mouvement qualifié de « prématuré » alors que des millions de personnes à travers la Grande-Bretagne continuent de lutter avec le coût de la vie.

Les ministres ont déclaré que la taxe avait levé 2,8 milliards de livres sterling et qu’elle aurait bientôt permis à un ménage typique d’économiser 1 500 livres sterling sur ses factures d’énergie depuis qu’elle a été imposée en mai dernier pour financer le soutien aux consommateurs et aux entreprises, alors que les prix montaient en flèche à la suite de la pandémie et de l’invasion russe de l’Ukraine.

Mais bien que le chancelier Jeremy Hunt ait augmenté la taxe à 35% et l’ait prolongée jusqu’en 2028 il y a quelques mois à peine – une décision qui, selon lui, permettrait de lever 40 milliards de livres sterling – le gouvernement a semblé céder à la pression de l’industrie vendredi alors qu’il annonçait un plan pour mettre fin à ses bénéfices énergétiques. Prélèvement.

Dans le cadre des nouveaux plans, les ministres supprimeront désormais la taxe si le prix moyen du pétrole tombe en dessous de 71,41 dollars le baril pendant deux trimestres consécutifs et que le prix moyen du gaz tombe en dessous de 54p.

Cette décision a fait l’objet de critiques des deux côtés. L’industrie des combustibles fossiles, qui a réalisé des bénéfices records ces derniers mois, a déclaré qu’elle n’était pas allée assez loin, tandis que les militants de la lutte contre la pauvreté et les députés de l’opposition ont déploré la perte potentielle de la taxe – qui, selon eux, « contient déjà plus d’échappatoires qu’un bloc de fromage suisse ». ”.

Mais le gouvernement a insisté sur le fait que, malgré la «déduction d’investissement» controversée de la taxe visant à encourager la poursuite de l’extraction de combustibles fossiles au Royaume-Uni, une imposition générale de la taxe jusqu’en 2028 constitue une menace pour l’avenir à long terme de l’approvisionnement énergétique domestique du Royaume-Uni. menacent de réduire les investissements.

Cependant, si les prévisions de prix de l’énergie de l’Office for Budget Responsibility s’avèrent exactes, la taxe exceptionnelle restera en place pendant cinq ans comme prévu, selon le gouvernement.

Vendredi matin, le pétrole brut Brent s’échangeait à 75,38 dollars le baril, tandis que les prix du gaz au Royaume-Uni étaient d’environ 64 pence par therme, contre un sommet de 14 ans de près de 140 dollars le baril et de 8 £ par therme en mars dernier.

Les prix de l’essence sur les parvis ont atteint près de 2 £ le litre en juin dernier (PENNSYLVANIE)

Ce pic a vu les prix de l’essence sur les parvis atteindre un niveau record de 1,67 £ le litre. Ils se situent maintenant à 1,43 £, contre près de 2 £ en juin dernier.

Pendant ce temps, le plafond des prix de l’énergie du régulateur britannique Ofgem devrait revenir à 2 074 £ en juillet, après être passé de 1 277 £ en août 2021 à un sommet de 4 279 £ pour un ménage type, période pendant laquelle les consommateurs ont été légèrement protégés par la taxe gouvernementale en partie exceptionnelle. -soutien financé, qui a été supprimé.

Défendant le nouveau plancher de la taxe, le secrétaire de l’Échiquier au Trésor, Gareth Davies, a déclaré qu’il était « si important que nous obtenions des investissements dans notre propre approvisionnement intérieur » pour protéger les emplois, car il a averti que « plus jamais nos approvisionnements énergétiques ne pourront être à la merci de nos caprices ». de despotes pétro-étatiques comme Poutine ».

Mais les militants ont fait valoir que les ministres devraient « garder toutes les options sur la table » pour renforcer la sécurité énergétique de la Grande-Bretagne et aider les ménages en difficulté.

« Les factures énergétiques devraient rester élevées et les niveaux de dette énergétique des ménages continuent d’augmenter », a déclaré Simon Francis, de la End Fuel Poverty Coalition – qui a décrit le passage à L’indépendant comme « à courte vue ».

« Toute discussion sur la réduction ou la suppression de la taxe sur les bénéfices exceptionnels alors que des millions de personnes luttent encore contre la crise des factures énergétiques est prématurée. Le gouvernement devrait garder toutes les options sur la table pour s’assurer que le financement est disponible pour réparer le système énergétique brisé de la Grande-Bretagne à long terme.

Cette décision est « à courte vue » compte tenu de l’incertitude quant à la durée de la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine et à l’état du marché de l’énergie (Copyright 2023 Spoutnik)

Le chef de file de la Lib Dem, Ed Davey, député, a averti que «les familles et les entreprises qui souffrent toujours autant des factures énergétiques élevées n’oublieront pas« l’échec »des conservateurs à taxer «correctement» les bénéfices pétroliers et gaziers.

« Ce gouvernement déconnecté a montré une fois de plus qu’il ne se soucie pas des gens qui luttent pour s’en sortir, ou des petites entreprises qui s’accrochent », a-t-il déclaré. « Cet échec de la taxe sur l’énergie est l’un des plus grands échecs personnels de Rishi Sunak. »

Malgré la concession, poussé par les entreprises qui envisagent d’investir Dans le cadre des efforts controversés du gouvernement pour développer Rosebank, le plus grand champ pétrolifère intact du Royaume-Uni, l’organisme industriel Offshore Energies UK a déclaré que cela ne suffisait pas à rétablir la confiance.

« Nous avons toujours été clairs sur le fait que lorsque les conditions d’aubaine disparaissent, la taxe sur les bénéfices exceptionnels doit disparaître », a déclaré son directeur général, David Whitehouse. « C’est un pas dans la bonne direction, mais il faudra en faire bien d’autres pour restaurer la confiance dans notre secteur.

« Nous allons maintenant travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et les prêteurs pour comprendre les détails de la mesure et son efficacité à débloquer les investissements. »

Les militants pour le climat sont farouchement opposés au développement du champ pétrolifère de Rosebank (Getty Images)

Le Labour, qui s’est engagé à honorer toutes les nouvelles licences pétrolières et gazières si elles sont accordées – mais s’oppose à de nouveaux développements – a insisté sur le fait que le Royaume-Uni a besoin « d’une taxe sur les bénéfices exceptionnels appropriée sur les énormes bénéfices des géants du pétrole et du gaz pour aider facilement le coût de la vie crise ».

« Nous examinerons les détails de ce changement », a déclaré un porte-parole. « Bien sûr, si les retombées de la guerre disparaissent, nous examinerons quelle devrait être la bonne position fiscale à long terme pour la mer du Nord. »

Selon une récente étude de la Financial Conduct Authority, plus de 10 millions de personnes au Royaume-Uni ont actuellement du mal à payer leurs factures, certaines mangeant moins et annulant des polices d’assurance pour s’en sortir.

Alors que le gouvernement a mis fin à son programme de soutien aux factures énergétiques en avril, des millions de ménages à faible revenu doivent recevoir une aide supplémentaire au coût de la vie, d’une valeur allant jusqu’à 1 350 £ au total cette année. Vous pouvez en savoir plus sur l’aide disponible en juin ici.