Le gouvernement Sunak “régresse” sur la croissance verte, prévient le chef de la CBI

Le chef de la plus grande organisation commerciale de Grande-Bretagne a averti que le gouvernement “fait marche arrière” sur le programme de croissance verte qui offre la meilleure opportunité de sortir le pays de la récession au cours des prochaines années.

Tony Danker, directeur général de la Confédération de l’industrie britannique (CBI), a déclaré que les entreprises étaient “confuses et déçues” par l’échec du gouvernement de Rishi Sunak à favoriser des mesures de croissance verte telles que la levée de l’interdiction des parcs éoliens terrestres en Angleterre – un décision qui a divisé le parti – et fait de la City de Londres un centre mondial de la finance durable.

L’avertissement de M. Danker intervient alors que le groupe a publié une sombre analyse des perspectives de l’économie britannique, réduisant considérablement les prévisions de croissance et prédisant que la productivité et l’investissement des entreprises resteront inférieurs aux tendances d’avant Covid jusqu’à la fin de 2024.

Avec une contraction du PIB de 0,4% prévue pour l’année prochaine et une croissance de seulement 1,6% la prochaine, la CBI a prédit que le revenu national du Royaume-Uni à la fin de 2024 sera de 8% inférieur à sa tendance pré-pandémique et un remarquable 27% cent inférieur à ce qu’il aurait atteint si la croissance observée avant le krach financier de 2008 s’était poursuivie.

Dans une évaluation mordante de la position économique de M. Sunak, M. Danker a déclaré que la CBI estimait que le Royaume-Uni était déjà en récession et souffrait de “stagflation” – une combinaison d’inflation en flèche et de PIB en baisse. Il risque une “décennie perdue de croissance” à moins que les ministres n’agissent au cours des deux ou trois prochains mois pour remédier aux faiblesses persistantes de l’investissement et de la productivité.

Les mesures visant à rétablir la stabilité dans la déclaration d’automne de Jeremy Hunt n’étaient qu’une “première étape” pour faire sortir l’économie de sa trajectoire descendante, a-t-il déclaré. Les ministres doivent désormais utiliser “tous les leviers à leur disposition” pour favoriser la croissance en remédiant aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences et en réformant les règles et réglementations d’urbanisme.

“Le pays n’a pas de plan de croissance”, a déclaré M. Danker. « Il n’y a pas encore de plan sur ce que nous faisons au sujet de l’inactivité économique. Il n’y a pas encore vraiment de plan sur ce que nous faisons en matière de garde d’enfants. Il n’y a pas de plan sur ce que nous faisons pour développer les compétences de la main-d’œuvre. Et il n’y a pas de plan – il n’y a même pas de liste des professions en pénurie – sur ce que nous faisons en matière d’immigration.

Il a déclaré que les préoccupations des entreprises étaient les plus aiguës dans le secteur à faible émission de carbone, qui a été identifié par Boris Johnson comme un domaine de croissance clé, mais a pris du recul depuis la course à la direction de cet été, lorsque M. Sunak et Liz Truss se sont affrontés pour être les plus désobligeants à terre. éoliennes et panneaux solaires sur les terres agricoles.

“Le grand levier politique qui manque concerne la croissance verte”, a déclaré M. Danker. “Cela a fait un pas en arrière depuis le départ de Boris Johnson parce que je pense qu’il était le champion personnel du cabinet pour cela.”

Il y avait “une inquiétude réelle et généralisée” dans le monde des affaires que le gouvernement “revienne en arrière sur la croissance verte”, a déclaré le chef de la CBI.

“Étant donné qu’il s’agit de loin du plus grand prix de la croissance économique pour la Grande-Bretagne, le gouvernement est étrangement silencieux et réticent sur tous les leviers de la croissance verte, à travers l’opportunité de l’énergie propre, la décarbonation d’autres secteurs, le rôle de la City de Londres être véritablement la capitale mondiale de la finance durable.

«En gros, la plupart des entreprises pensent que le gouvernement fait marche arrière sur le vert, après avoir passé les cinq dernières années à faire des progrès significatifs sur le vert. Ils sont confus et déçus.

La prévision de la CBI d’une contraction de 0,4% du PIB en 2023 a été fortement revue à la baisse par rapport à juin, lorsque le groupe d’entreprises prévoyait une hausse de 1% sur l’année.

Ses prévisions économiques prévoyaient une baisse des dépenses de consommation sur un an, les revenus des ménages étant réduits. Mais il prévoyait un retour à une croissance de 1,6 % en 2024.

La productivité devrait rester faible, à 2% en dessous de la tendance pré-pandémique à la fin de 2024. Et l’investissement des entreprises devrait être de 9% en dessous de ses niveaux d’avant Covid, soit environ 5 milliards de livres sterling par an.

Alors que l’inflation a probablement culminé à 11,1% en octobre, la CBI s’attend à ce qu’elle ne baisse que progressivement au cours de l’année à venir, pour atteindre 3,9% – presque le double de l’objectif de 2% de la Banque d’Angleterre – d’ici la fin de 2023.

M. Danker a appelé les ministres à introduire un régime permanent d’allocations complètes, qui, selon lui, débloquerait 50 milliards de livres sterling supplémentaires d’investissements en capital par an d’ici la fin de la décennie, soit l’équivalent de 0,25% du PIB.

Il a déclaré: «La Grande-Bretagne est en stagflation – avec une inflation en flèche, une croissance négative, une baisse de la productivité et des investissements des entreprises.

“Les entreprises voient des opportunités de croissance potentielles, mais le manque de ‘raisons de croire’ face aux vents contraires les pousse à suspendre leurs investissements en 2023.

« Le gouvernement peut changer cela. Leur action ou leur inaction pour soutenir la croissance et l’investissement sera un facteur déterminant pour savoir si la récession est superficielle ou profonde.

Les préoccupations de M. Danker ont été reprises par l’organisme de l’industrie de l’énergie verte Renewable UK, dont le PDG Dan McGrail a déclaré L’indépendant la CBI avait « raison de souligner l’énorme opportunité d’investissements supplémentaires dans la croissance verte au Royaume-Uni ».

“Nous devons attirer 175 milliards de livres sterling d’investissements privés dans la seule énergie éolienne au cours de cette décennie pour rester sur la bonne voie pour atteindre les objectifs du gouvernement en matière de changement climatique”, a déclaré M. McGrail.

«Des politiques claires qui soutiennent le développement de l’éolien terrestre en Angleterre, en l’alignant sur d’autres parties du Royaume-Uni, nous aideraient à faire un pas en avant vers ces objectifs, ainsi qu’à créer des emplois et à produire plus d’électricité propre à partir de l’un des nos sources d’énergie les moins chères, réduisant ainsi les factures des consommateurs. »