Le gouvernement Sunak porte l’enquête Covid devant les tribunaux pour protéger les WhatsApp de Boris

Rishi Sunak a refusé de reculer dans la dispute extraordinaire sur les messages de Boris Johnson, alors que son gouvernement a lancé une action en justice contre l’enquête Covid dans une dernière tentative pour protéger le matériel.

M. Sunak a été accusé par les travaillistes et les libéraux démocrates d’une « dissimulation » et d’une tentative « lâche » d’obstruction à l’enquête, tandis que l’ancien chef de la fonction publique, Robert Kerslake, a déclaré L’indépendant: « Ils sont dans un trou et ils devraient arrêter de creuser. »

Le Cabinet Office demandera un contrôle judiciaire de la demande de la présidente de l’enquête, la baronne Hallett, de divulguer les messages et les carnets WhatsApp de l’ancien Premier ministre. Il a révélé le mouvement sans précédent dans une lettre à son équipe.

Le ministère a déclaré qu’il engageait la contestation judiciaire « avec regret », mais a insisté sur le fait que « d’importantes questions de principe » étaient en jeu. Il a affirmé que la demande de l’enquête équivalait à une « intrusion injustifiée » dans d’autres aspects du travail du gouvernement, ainsi qu’aux « attentes en matière de vie privée ».

Dans un autre développement explosif, il est apparu que M. Johnson n’avait fourni aux responsables que des messages WhatsApp datant de mai 2021 – malgré l’affirmation de l’ancien Premier ministre cette semaine selon laquelle il avait soumis le matériel « complet, non expurgé » lorsqu’il a exhorté le gouvernement à le transmettre à l’enquête.

Dans une déclaration à l’enquête, la haute fonctionnaire Ellie Nicholson a déclaré que les avocats de M. Johnson n’avaient pas fourni de « réponse substantielle » à une demande de son ancien téléphone portable, qui contiendrait des éléments depuis le début de la crise de Covid au début de 2020 jusqu’au suivant le printemps.

Mme Nicholson a déclaré que le Cabinet Office avait reçu mercredi 300 pages des messages WhatsApp de M. Johnson après mai 2021 et examinait le matériel « pour les sensibilités à la sécurité nationale et le matériel sans ambiguïté non pertinent » afin de le caviarder.

M. Johnson a été contraint de changer de numéro de téléphone portable en 2021 après qu’il est apparu que celui qu’il utilisait était accessible au public en ligne depuis 15 ans. Le Cabinet Office a déclaré qu’il pensait que l’ancien Premier ministre « était toujours en possession » de son ancien téléphone.

Mais M. Johnson – dans sa propre lettre à l’enquête jeudi soir – a déclaré qu’il était « plus qu’heureux » de remettre ses messages et cahiers WhatsApp non expurgés directement à l’enquête Covid.

L’ancien chef conservateur a déclaré à l’enquête qu’il était d’accord avec la position du Cabinet Office « qu’en principe, les conseils aux ministres ne devraient pas être rendus publics ».

Mais il a ajouté: «Je ne vois aucune raison pour laquelle l’enquête ne devrait pas être en mesure de se satisfaire du contenu de mes propres WhatsApps et cahiers, et de vérifier les conversations WhatsApp pertinentes (environ 40 d’entre elles) pour tout ce qu’elle juge pertinent pour le Enquête Covid.

Il est également apparu que M. Johnson avait initialement refusé une demande du Cabinet Office en avril de déplacer ses cahiers vers un « lieu sécurisé ». Mme Nicholson a déclaré que les cahiers n’avaient finalement été remis que mercredi.

Le Cabinet Office a déclaré qu’il partagerait une partie du contenu des cahiers de M. Johnson dans quelques jours – mais a insisté sur le fait qu’ils devaient être expurgés afin d’exclure « les sensibilités à la sécurité nationale et les éléments sans ambiguïté non pertinents ».

Boris Johnson est en désaccord avec Rishi Sunak sur la publication de ses messages personnels (Archives PA)

M. Sunak avait précédemment laissé entendre que le gouvernement s’en tenait à ses armes, déclarant aux radiodiffuseurs lors de son voyage en Moldavie : « Nous sommes confiants dans notre position mais examinons attentivement les prochaines étapes ».

Malgré les efforts pour trouver un compromis, les deux parties semblent destinées à faire valoir le principe devant les tribunaux. Cela survient malgré les avertissements donnés à M. Sunak par des personnalités juridiques de premier plan selon lesquelles «les cartes sont empilées» contre le gouvernement.

Répondant à la décision du Cabinet Office, un porte-parole de l’équipe de Lady Hallett a reconnu le souhait du gouvernement d’un contrôle judiciaire et a déclaré qu’une nouvelle déclaration serait faite lors d’une audience d’enquête prévue mardi à 10h30.

En plus d’invoquer des préoccupations de sécurité nationale, le Cabinet Office a déclaré qu’il craignait que le matériel non pertinent puisse inclure « des références à des informations personnelles et familiales, y compris des questions de maladie et de discipline », et des « commentaires de nature personnelle » sur des personnes non impliquées dans l’activité gouvernementale. .

Cependant, jeudi, Grant Shapps a semblé ajouter à la pression sur M. Sunak en déclarant que l’enquête devrait pouvoir « poursuivre son travail ». Le secrétaire à l’énergie a déclaré qu’il n’y avait «pas de quoi être timide ou gêné» en ce qui concerne les discussions des ministres sur la crise de Covid.

« Je pense que c’est très simple – nous devons laisser l’enquête faire son travail », a déclaré le ministre à TalkTV. Lorsqu’on lui a demandé s’il était aussi heureux que M. Johnson de remettre ses messages, M. Shapps a répondu: « Tout ce qu’ils veulent. »

Grant Shapps a déclaré qu’il remettrait ses propres messages dans leur intégralité (fil de sonorisation)

Angela Rayner, chef adjointe du Labour, a accusé M. Sunak d’être « désespérément distrait par des stratagèmes juridiques pour entraver l’enquête Covid dans une tentative désespérée de retenir des preuves ».

L’accusant de « dissimulation », elle a ajouté: « Au lieu de s’enfoncer davantage dans un trou en poursuivant des batailles juridiques vouées à l’échec pour dissimuler la vérité, Rishi Sunak doit se conformer intégralement aux demandes de preuves de l’enquête Covid. »

Les libéraux démocrates ont déclaré que l’action en justice était une « tentative lâche d’entraver une enquête publique vitale » et un « coup de pied dans les dents pour les familles endeuillées ».

Rivka Gottlieb, porte-parole de Covid-19 Bereaved Families for Justice, a déclaré qu’il était « absolument obscène que le Cabinet Office dépense des centaines de milliers de livres d’argent des contribuables pour poursuivre sa propre enquête publique sur l’impossibilité d’accéder à des preuves critiques ». .

Lord Kerslake, un ancien chef de la fonction publique, a exhorté le gouvernement à « reculer » et à remettre tout ce que Lady Hallett avait demandé. Il a dit L’indépendant: « Ils sont dans un trou et ils devraient arrêter de creuser, vraiment. Prenez du recul et pensez au tribunal de l’opinion publique.

Une dispute juridique plane sur la pression pour libérer les messages WhatsApp non expurgés de Johnson

Mark Saville, qui a mené l’enquête sur Bloody Sunday, a déclaré que Lady Hallett était la mieux placée pour décider quelles informations étaient pertinentes – et a averti qu’une affaire judiciaire pourrait être « plutôt coûteuse ».

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui: « C’est à elle de décider si quelque chose est pertinent ou non. » Interrogé sur la durée d’un contrôle judiciaire, Lord Saville a déclaré: « Cela ne doit pas nécessairement être lent – ​​mais ce serait probablement assez coûteux. »

Le dernier échange de documents a également révélé que Lady Hallett avait écrit à M. Johnson en février de cette année pour lui poser 150 questions initiales sur sa gestion de la pandémie de Covid – y compris s’il lui avait été conseillé de limoger son secrétaire à la santé à l’époque, Matt Hancock.

Le président de l’enquête a également demandé à M. Johnson pourquoi il n’avait assisté à aucune réunion Cobra sur Covid avant le 2 mars 2020, et lui a demandé s’il avait dit « laissez les corps s’empiler » lorsqu’il envisageait un deuxième verrouillage.

Lady Hallett a également demandé : « Pourquoi avez-vous assisté à une réunion personnelle/sociale le soir du 19 mars, après avoir appelé le Royaume-Uni le 16 mars à arrêter tout contact non essentiel avec les autres ? »

L’indépendant a contacté M. Johnson pour commentaires.