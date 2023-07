Le gouvernement Sunak perd la bataille judiciaire pour garder secrètes les WhatsApps Covid de Boris

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement de Rishi Sunak a perdu sa bataille juridique avec l’enquête Covid sur son refus de remettre les messages, carnets et journaux WhatsApp non expurgés de Boris Johnson.

Le Cabinet Office a lancé une action en justice contre l’ordre de la présidente de l’enquête Covid, la baronne Hallett, de divulguer les documents – arguant que le gouvernement ne devrait pas avoir à remettre des documents « sans ambiguïté non pertinents ».

Mais dans une décision rendue jeudi, la Haute Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire – affirmant que la baronne Hallett avait « agi de manière rationnelle » en passant sa commande pour les WhatsApp de M. Johnson et d’autres documents.

Les juges de la Haute Cour, Lord Justice Dingemans et le juge Garnham, ont déclaré: « Les journaux et les cahiers recherchés étaient très susceptibles de contenir des informations sur la prise de décision relative à la pandémie de Covid-19 et donc » se rapportent à une question en question lors de l’enquête « . »

Les avocats du gouvernement ont affirmé que l’enquête Covid n’avait pas le pouvoir légal de forcer les ministres à publier des documents et des messages qui, selon elle, couvrent des questions « sans rapport avec la gestion de Covid par le gouvernement ».

Hugo Keith KC, avocat de l’enquête, avait fait valoir que l’idée que le Cabinet Office puisse décider quels aspects étaient pertinents ou non « émasculerait » les futures enquêtes publiques.

Le gouvernement a pris la décision très inhabituelle de lancer le défi en juin, une décision qui a suscité des critiques après plusieurs jours de querelles publiques entre le Cabinet Office, l’enquête de Lady Hallett et le bureau de M. Johnson.

L’ancien Premier ministre avait remis ses messages WhatsApp non expurgés, ses journaux intimes et 24 cahiers au Cabinet Office fin mai.

Dans une tournure surprise le mois dernier, M. Johnson lui-même a soutenu Lady Hallett et sa demande d’informations non censurées du gouvernement Sunak.

L’avocat de l’ancien Premier ministre, David Pannick KC, a fait valoir qu’il y avait un « danger réel » de saper la confiance du public dans le processus si le département gagnait le procès.

Dans leur décision, Lord Justice Dingemans et le juge Garnham ont déclaré que la présidente de l’enquête Covid renverrait tous les documents qu’elle jugerait « manifestement non pertinents ».

Ils ont déclaré : « Pour répondre à la question pratique qui semble avoir divisé le Cabinet Office et le président de l’enquête, le président de l’enquête peut examiner les documents contestés, et si le président de l’enquête convient qu’ils ne sont manifestement pas pertinents, il les rendre.

Suite à la décision, un porte-parole du gouvernement a déclaré que le Cabinet Office « se conformera pleinement à cet arrêt et travaillera désormais avec l’équipe d’enquête sur les modalités pratiques ».

Dans une apparente descente, le porte-parole a déclaré que le jugement était « une résolution sensée » qui « signifiera que la présidente de l’enquête est en mesure de voir les informations qu’elle peut juger pertinentes, mais nous pouvons travailler ensemble pour avoir un arrangement qui respecte la vie privée des individus. et s’assure que les informations totalement non pertinentes sont renvoyées et non conservées ».

Elkan Abrahamson, avocat chez Broudie Jackson Canter qui représente le groupe Covid-19 Bereaved Families For Justice UK, a déclaré que c’était « la bonne décision pour garantir que l’enquête conserve son autorité et lui permette de découvrir la vérité ».

Il a ajouté: «Nous espérons que le gouvernement acceptera la décision et, comme ils ne cessent de nous exhorter à le faire après leurs violations des règles de Covid,« passez à autre chose ». Nous exhortons également l’enquête à être aussi transparente avec nous qu’ils veulent que le Cabinet Office soit avec eux – ce qu’ils n’ont pas fait depuis le début de l’enquête.

