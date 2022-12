Le gouvernement Sunak menace de bloquer la loi écossaise sur la reconnaissance du genre

Le gouvernement de Rishi Sunak menace de bloquer une nouvelle loi qui ferait de l’Écosse la première partie du Royaume-Uni à introduire un système d’auto-identification pour les personnes qui souhaitent changer de sexe. Dans une escalade significative qui amène les tensions autour des droits des transgenres dans l’arène constitutionnelle, Westminster a clairement indiqué qu’il envisagerait une “option nucléaire” consistant à empêcher le projet de loi d’obtenir la sanction royale, une décision qui ferait enrager les partisans des changements et les nationalistes. Le gouvernement écossais s’est engagé à “contester vigoureusement” une telle intervention. Le premier ministre et chef du SNP, Nicola Sturgeon, a qualifié Sunak et son cabinet de “négationnistes de la démocratie” après que la Cour suprême a statué en octobre que Holyrood ne pouvait légalement organiser un autre référendum sur l’indépendance sans l’approbation de Westminster. La décision a entraîné une augmentation des sondages en faveur de l’indépendance au cours du mois dernier. Le gouvernement écossais salue le “jour historique” alors que les MSP adoptent un projet de loi sur la reconnaissance du genre Lire la suite Le gouvernement écossais a salué ce qu’il a appelé “une journée historique pour l’égalité” après un vote jeudi après-midi au cours duquel les MSP ont massivement soutenu les plans visant à rendre plus facile et moins intrusif pour les individus de changer légalement de sexe, et à étendre le système simplifié d’obtention d’un certificat de reconnaissance du genre (GRC) aux 16 et 17 ans. Mais immédiatement après le vote 86-39, qui a suivi trois jours de débats intenses et parfois émouvants à Holyrood, le secrétaire écossais, Alister Jack, a déclaré : « Nous partageons les inquiétudes que beaucoup de gens ont concernant certains aspects de ce projet de loi, et en notamment les questions de sécurité pour les femmes et les enfants. “Nous examinerons de près cela, ainsi que les ramifications de la loi de 2010 sur l’égalité et d’autres législations à l’échelle du Royaume-Uni, dans les semaines à venir – jusqu’à et y compris une ordonnance en vertu de l’article 35 empêchant le projet de loi d’obtenir la sanction royale si nécessaire.” La ministre des Femmes et de l’Égalité, Kemi Badenoch, qui a rencontré lundi son homologue du gouvernement écossais, Shona Robison, pour discuter du projet de loi, a déclaré à la suite du vote que le gouvernement écossais n’avait “pas abordé toutes les implications de son projet de loi – en particulier sur la vie des les femmes et les filles ». Elle a ajouté: “Le gouvernement britannique examine actuellement des dispositions susceptibles de susciter un réexamen et de permettre aux MSP de résoudre ces problèmes.” Alors que la reconnaissance du genre est une question décentralisée, la législation sur l’égalité – avec laquelle la nouvelle loi interagira – est réservée à Westminster. L’intervention de Jack fait suite aux briefings du gouvernement britannique à l’approche du vote selon lesquels la nouvelle loi créerait un “chaos juridique” et entraînerait un “tourisme de genre” de l’autre côté de la frontière avec l’Angleterre. L’article 35 de la loi écossaise permet au secrétaire écossais de prendre une ordonnance interdisant au président de Holyrood de soumettre un projet de loi à la sanction royale s’il a des motifs raisonnables de croire que cela aurait un effet négatif sur le fonctionnement de la loi telle qu’elle s’applique aux questions réservées. . Il est presque certain qu’une telle décision serait contestée par le gouvernement écossais, soit par un contrôle judiciaire, soit par une saisine directe de la Cour suprême, entraînant la deuxième bataille juridique entre les deux gouvernements ces derniers mois. Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré: «Le projet de loi tel qu’adopté relève de la compétence législative et a été soutenu par une majorité écrasante, avec le soutien de tous les partis. Toute tentative du gouvernement britannique de saper la volonté démocratique du parlement écossais sera vigoureusement contestée par le gouvernement écossais. Les juristes du gouvernement de Westminster étudieront plus avant les implications du projet de loi avant qu’une décision ne soit prise sur la prochaine étape, la menace de Jack de bloquer la sanction royale étant considérée comme non inévitable mais tout à fait possible. “C’est l’option nucléaire, si vous voulez”, a déclaré une source du gouvernement britannique. «L’idéal, bien sûr, est que nous puissions signaler au gouvernement écossais tous les problèmes constitutionnels que le projet de loi crée en l’état, et qu’il puisse le modifier avant qu’il ne soit entièrement promulgué. Mais nous examinons très sérieusement toutes les possibilités. Immédiatement après le vote, un porte-parole de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme a appelé le gouvernement britannique à préciser si les GRC écossais seraient reconnus dans le reste du Royaume-Uni. La dimension constitutionnelle va amplifier les tensions autour du projet de loi, à propos duquel il y a eu la plus grande révolte d’arrière-ban du SNP en 15 ans au pouvoir du parti. Marque des tensions, le débat a été interrompu quelques minutes avant le vote final par des manifestants dans la tribune du public.

Neuf MSP SNP ont voté contre leur gouvernement, dont Ash Regan, un ancien ministre qui a démissionné pour protester contre un vote précédent, mais le projet de loi a été adopté confortablement avec le soutien des Verts écossais, des travaillistes et des libéraux démocrates écossais. Deux membres travaillistes – qui ont été fouettés pour voter en faveur – se sont également rebellés, tandis que trois conservateurs, qui ont été autorisés à voter librement, l’ont soutenu.

Le projet de loi a été adopté lors d’une session spécialement prolongée, six ans après avoir été présenté pour la première fois par Sturgeon, qui a été un partisan constant et passionné du changement. Le projet de loi fait suite à deux des plus grandes consultations publiques de l’histoire du parlement écossais.

Proposant la version finale du projet de loi au parlement, Robison a insisté sur le fait que la demande de GRC dans le cadre du nouveau système continuerait d’être “un processus juridique substantiel et important”, avec des garanties renforcées lors de l’adoption du projet de loi, et elle a déclaré que le projet de loi ” ne change pas la politique publique… concernant la fourniture d’espaces et de services non mixtes ».

Elle a déclaré aux MSP : “Les droits des trans ne sont pas en concurrence avec les droits des femmes et, comme si souvent auparavant, nous pouvons améliorer les choses pour tout le monde lorsque les personnes discriminées agissent comme des alliées et non comme des opposantes.”

Mais la porte-parole des égalités des conservateurs écossais, Rachael Hamilton, a déclaré à Robison que son gouvernement n’avait pas amené les Écossais avec eux et que “dans la hâte de rendre le processus un peu plus facile pour les personnes trans, le gouvernement le rend plus facile pour hommes criminels pour attaquer les femmes ».

Au cours de la troisième étape du processus d’amendement, qui s’est déroulé sur deux sessions marathon se terminant après minuit mardi et mercredi cette semaine, Holyrood a été témoin d’un niveau sans précédent de collaboration entre les partis alors que les membres s’efforçaient de répondre aux préoccupations concernant les hommes violents profitant du nouveau système.

Vic Valentine, le directeur de Scottish Trans, a déclaré que les changements “simples mais importants” permettraient aux personnes trans de vivre “avec la dignité et la reconnaissance que tout le monde mérite”.

Ils ont ajouté: “Les personnes trans à travers l’Écosse aujourd’hui se sentiront heureuses et soulagées que ce projet de loi ait été adopté, après de nombreuses années de débats publics difficiles qui ont souvent donné l’impression que les gens parlent de nous et non de nous.”