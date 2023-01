Le gouvernement Sunak dévoilera un plan de services hospitaliers « virtuels » pour le NHS

Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Bilan de santé pour recevoir une analyse exclusive sur la semaine en santé Recevez notre e-mail gratuit de bilan de santé

Le gouvernement de Rishi Sunak est sur le point d’annoncer son intention de traiter plus d’un demi-million de patients par an dans des services hospitaliers “virtuels” dans le cadre d’un plan de réforme des soins d’urgence et d’urgence.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré qu’environ 50 000 personnes âgées et vulnérables pourraient recevoir un soutien personnalisé à domicile chaque mois, dans le cadre d’une stratégie visant à transférer certains soins du NHS hors des hôpitaux en difficulté.

Environ 3 000 lits virtuels devraient être créés avant l’hiver prochain.

Le plan intervient au milieu d’une multitude de rapports selon lesquels les hôpitaux ont du mal à faire face en raison de la forte pression exercée sur le personnel, les débrayages des infirmières devant se poursuivre alors qu’un différend sur les salaires et les conditions gronde.

Les dernières données montrent que les retards de transfert des ambulances à l’extérieur des hôpitaux en Angleterre ont chuté à leur plus bas niveau jusqu’à présent cet hiver, mais un patient sur cinq attend toujours au moins une demi-heure pour être transféré aux équipes A&E.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a affirmé que jusqu’à 20% des admissions à l’hôpital sont évitables avec les bons soins en place, et a déclaré que le plan aiderait à «atténuer la pression» sur les services A&E étendus.

“Le service de santé et de soins est confronté à des pressions importantes, et bien qu’il n’y ait pas de solution miracle, nous pouvons prendre des mesures immédiates pour réduire les longues attentes pour les soins urgents et d’urgence”, a déclaré M. Barclay. « En élargissant les soins fournis dans la communauté, les patients les plus vulnérables, les plus fragiles et les plus âgés peuvent être mieux soutenus pour continuer à vivre de manière autonome ou à se rétablir à domicile.

“Cela comprend le déploiement de plus de services pour aider les chutes et la fragilité, ainsi que le soutien à jusqu’à 50 000 patients par mois pour qu’ils se rétablissent dans le confort de leur foyer.”

L’attente moyenne pour une ambulance pour les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux a atteint 93 minutes en décembre, selon les derniers chiffres, soit le double des 43 minutes d’attente du mois précédent. Plus de 55 000 patients ont dû attendre au moins 12 heures dans A&E.

La directrice générale du NHS, Amanda Pritchard, a déclaré que le service de santé avait fait face à une “double épidémie” de grippe et de Covid-19 au cours d’un hiver difficile.

“Notre planification approfondie avant l’hiver a contribué à augmenter la capacité, des gestionnaires d’appels supplémentaires 111 et 999 aux nouveaux services de chutes et plus de lits, et nous visons maintenant à tirer parti de ces progrès pour aider à accélérer les soins et à améliorer l’expérience des patients”, dit-elle.

Le gouvernement a déclaré que le plan s’appuie sur les services virtuels déjà en place dans le NHS, qui voient les patients traités à domicile tout en étant surveillés par des médecins, soit par des visites quotidiennes, soit par des appels vidéo.

Le plan verra l’utilisation d’équipes d’intervention communautaire d’urgence renforcée, dans l’espoir d’augmenter le nombre de patients vus par le personnel de santé dans les deux heures.

Le gouvernement a souligné les 14,1 milliards de livres sterling disponibles pour les services de santé et de soins au cours des deux prochaines années, comme annoncé dans la déclaration d’automne.

James Jamieson, président de la Local Government Association, a déclaré: «Nous sommes ravis de voir l’accent mis sur l’expansion des services de santé et de soins communautaires, et la reconnaissance de l’importance de la thérapie et du soutien au rétablissement pour ramener les gens chez eux après leur sortie.

“La collaboration et l’accent mis sur les résultats seront essentiels à la réussite de la mise en œuvre du plan.”