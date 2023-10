Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement de Rishi Sunak a demandé aux conseils qui prenaient des mesures pour imposer une semaine de quatre jours à leur personnel de « cesser immédiatement ».

Le département du secrétaire d’État Michael Gove a averti les responsables des autorités locales que cette pratique ne devrait pas être adoptée.

Les ministres du Leveling Up, Housing and Communities (DLUHC) soutiennent que les nouvelles modalités de travail expérimentales ne permettent pas d’optimiser les ressources des contribuables locaux.

Cela fait suite à une dispute plus tôt cette année au sujet de l’essai d’une autorité locale dirigée par les libéraux démocrates visant à offrir aux employés un week-end de trois jours en échange de quarts de travail plus longs.

En septembre, le conseil du district du sud du Cambridgeshire a annoncé qu’il prolongerait le projet pilote jusqu’en mars prochain – bien que les ministres aient précédemment ordonné aux responsables d’y mettre fin.

Présentant de nouvelles orientations, le ministre conservateur du gouvernement local, Lee Rowley, a déclaré : « Les conseils qui continuent à ignorer ces orientations sont désormais informés que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les mois à venir pour garantir que cette pratique prenne fin au sein du gouvernement local. »

Si les conseils défient ces directives et qu’il existe des preuves d’une baisse des services, le gouvernement affirme qu’il peut « faire part de ses préoccupations directement aux autorités, surveiller les performances de plus près et envisager des options pour corriger la baisse des performances ».

M. Rowley a ajouté : « Dans des circonstances normales, le gouvernement respecte bien sûr le droit des conseils de prendre leurs propres décisions sur les questions clés. »

Le département de Michael Gove a mis les conseils « en garde » concernant les week-ends de trois jours (PENNSYLVANIE)

«Mais il arrive aussi que le gouvernement juge proportionné d’intervenir pour garantir que le rapport qualité-prix des résidents soit protégé. La question de la semaine de travail de quatre jours en fait partie.»

Cependant, le conseil de district du sud du Cambridgeshire – la première autorité locale du Royaume-Uni à entreprendre un tel essai – poursuit son essai malgré les directives.

L’autorité locale affirme qu’il existe des preuves solides qu’un week-end de trois jours facilite le recrutement et le maintien en poste.

Depuis janvier, les taux de maladie ont diminué d’un tiers et les plaintes concernant les services impliqués dans le projet pilote ont diminué, ont indiqué les autorités.

La présidente du Conseil, Bridget Smith, a déclaré : « D’un côté, le gouvernement nous dit d’innover pour réduire les coûts et fournir des services de meilleure qualité ; de l’autre, ils nous disent de ne pas innover pour fournir des services.

« Nous sommes les mieux placés pour prendre ces décisions dans notre région, où les salaires et les coûts de logement sont élevés dans le secteur privé, ce qui rend très difficile l’attraction et la rétention du personnel talentueux dont nous avons besoin pour les résidents et les entreprises.