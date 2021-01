Le Conseil fédéral suisse a exhorté les citoyens à rejeter une initiative visant à interdire la burqa dans toute la Suisse. Il a suggéré que des restrictions régionales sur le vêtement seraient plus appropriées et qu’un déménagement à l’échelle nationale pourrait avoir un impact sur le tourisme.

Dans un communiqué publié mardi, le gouvernement fédéral suisse a mis en garde la population contre l’impact qu’une interdiction à grande échelle de la burqa pourrait avoir, notamment sur le tourisme des pays riches du Golfe.

«Une interdiction nationale porterait atteinte à la souveraineté des cantons, porterait atteinte au tourisme et ne serait d’aucune utilité pour certains groupes de femmes», la déclaration lit.

«Le Conseil fédéral juge cette initiative inutile, car très peu de femmes en Suisse se couvrent complètement le visage. La plupart des femmes qui le font sont des touristes et celles-ci ne passent que peu de temps dans le pays. »

Le peuple suisse doit voter lors d’un référendum national sur l’interdiction des protections faciales complètes le 7 mars.

Dans un sondage régional, les cantons de Saint-Gall et du Tessin ont déjà choisi d’interdire la burqa, et le gouvernement fédéral a recommandé que toutes les restrictions sur la couverture faciale se poursuivent de cette manière, car une interdiction dans tout le pays est susceptible d’avoir un impact plus important sur certains cantons. que d’autres.

Un certain nombre de zones autour du lac Léman, ainsi que certaines autres parties de la Suisse, attirent fréquemment de riches visiteurs du Moyen-Orient. On pense qu’une interdiction nationale pourrait dissuader de nombreux touristes musulmans de s’y rendre.

Cependant, le Conseil fédéral a également reconnu qu’il existe des défis en matière de sécurité et de preuve d’identité lorsque les femmes portent la burqa. Il a déclaré qu’il soutenait les initiatives qui verraient les gens condamnés à une amende pour avoir refusé de prouver qui ils étaient quand on le leur demandait, au lieu d’une interdiction pure et simple du vêtement.

L’Egerkinger Komitee, un groupe de conservateurs aux vues similaires qui comprend des membres du Parti populaire suisse de droite et de l’Union démocratique fédérale de Suisse, a proposé l’interdiction de la burqa. Il le revendique « Fournit et organise la résistance contre les revendications de pouvoir de l’islam politique en Suisse. »

Environ 5% des 8,6 millions d’habitants de la Suisse sont musulmans, selon les statistiques officielles.

La France et le Danemark ont ​​déjà interdit le masque intégral pour deux raisons: le respect des valeurs laïques et la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes. En 2009, le Danemark a également interdit la construction de nouveaux minarets, après que près de 60% des électeurs aient soutenu l’idée.

