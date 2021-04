Les avocats du gouvernement ont suggéré que la charge de travail des ministres et des fonctionnaires ne se soulagera pas dans les «mois à venir» pour permettre l’ouverture immédiate d’une enquête sur la gestion de la pandémie de coronavirus.

Dans une lettre adressée aux familles endeuillées par Covid-19 pour l’organisation de la justice du département juridique du gouvernement, il a été soutenu que le moment n’était pas «approprié» pour une enquête, les personnes devant témoigner déjà «travaillant 24 heures sur 24».

Boris Johnson s’est engagé pour la première fois à mener une enquête à l’été 2020, mais aucun calendrier, format ou mandat de l’enquête n’a depuis été publié – malgré les appels répétés de députés et de militants, qui ont perdu des êtres chers pendant la crise.

Insistant sur le fait que la réponse à la pandémie se trouvait à une «phase critique», des avocats du gouvernement ont déclaré dans une correspondance datée du 1er avril: «Tous les départements et agences concernés travaillent d’arrache-pied dans leurs efforts pour contrôler le virus, tout en déployant les vaccins le plus rapidement possible. .

«Les responsables et décideurs concernés sont fortement impliqués dans ce défi monumental. Le gouvernement n’a tout simplement pas la capacité de suspendre ces efforts et de détourner des ressources vers une enquête indépendante intensive.

Tout d’abord rapporté par The Guardian, a poursuivi: «Les personnes mêmes qui auraient besoin de témoigner dans le cadre d’une enquête travaillent 24 heures sur 24 pour répondre à la pandémie et assurer notre sécurité à tous.

«On ne s’attend pas à ce que la charge de travail du gouvernement diminue dans les prochains mois. Le Premier ministre et le secrétaire d’État [Matt Hancock] sont clairs qu’il ne devrait y avoir aucun détournement des efforts du gouvernement pour répondre au virus ».

Les avocats ont également souligné que le gouvernement «reste pleinement déterminé à garantir qu’il y aura des opportunités de regarder en arrière, d’analyser et de réfléchir sur tous les aspects de Covid-19», y compris une enquête indépendante, mais n’a pas donné aux militants une idée de calendrier.

«Pour l’instant, le gouvernement se concentre entièrement sur une réponse à la pandémie, en particulier sur la délivrance d’un vaccin sûr et efficace tout en prenant des mesures pour se préparer aux effets de la troisième vague du virus actuellement en cours dans les pays voisins».

Le département juridique du gouvernement a souligné que des dizaines d’enquêtes sur la réponse à la pandémie avaient été lancées par des comités restreints de la Chambre des communes, y compris l’enquête conjointe sur les «leçons apprises» des comités de la santé et des sciences et technologies.

Cependant, Jo Goodman, cofondateur du groupe des familles endeuillées pour la justice, a décrit la position du gouvernement comme une «insulte aux personnes endeuillées. [and] empêche le gouvernement de protéger les vies futures au mieux de ses capacités ».

La lettre des avocats du gouvernement intervient après que le groupe endeuillé de Covid a entamé une action en justice contre le gouvernement, exigeant qu’il fixe une date pour une enquête statutaire sur le traitement de l’épidémie.