Le gouvernement suédois a proposé un projet de loi qui lui permettrait de fermer des entreprises et d’infliger une amende aux contrevenants aux règles de Covid-19. Les responsables ont précédemment déclaré que l’ancien modèle de confinement du virus était un «échec».

Si elle est approuvée par le Parlement, la loi prendrait effet le 10 janvier et resterait en vigueur jusqu’à la fin de septembre 2021.

«Dans des situations très graves, le gouvernement pourra décider de mesures plus étendues pour éviter le surpeuplement»,La ministre de la Santé, Lena Hallengren, a déclaré lors d’un point de presse.

«Cela inclut la fermeture de magasins, de transports en commun, de centres commerciaux ou d’autres types d’entreprises qui relèvent de la nouvelle loi.»

La loi donnerait au gouvernement le pouvoir de fermer diverses entreprises, y compris des restaurants et des gymnases, et d’imposer des couvre-feux et d’autres restrictions liées au coronavirus à leur travail.

Le ministre des Affaires, Ibrahim Baylan, a déclaré que les mesures pourraient s’appliquer à des endroits comme les centres commerciaux,« Où le risque de propagation de l’infection est élevé et où il y a beaucoup de congestion. »

La législation permettrait également aux fonctionnaires de limiter les rassemblements publics sur les places des villes, les parcs et les plages.

Ceux qui enfreignent les règles pourraient être condamnés à une amende allant jusqu’à 4 000 couronnes (484 dollars).

Hallengren a déclaré que le gouvernement choisirait« approprié »mesures en fonction de la propagation de l’infection et d’autres circonstances connexes.

Le projet de loi proposé représente un changement dans la politique générale de la Suède vers Covid-19. Depuis les premiers jours de la pandémie, le pays s’est largement appuyé sur la distanciation sociale volontaire et l’hygiène de base, plutôt que sur les verrouillages radicaux et les restrictions plus strictes imposées dans d’autres États européens et autres pays nordiques.

Le «modèle suédois» a suscité d’intenses débats dans le pays et à l’étranger. Le gouvernement a discrètement reconnu que des mesures plus strictes étaient nécessaires contre le virus.

«Je pense que nous avons échoué. Nous avons un grand nombre de morts, et c’est terrible ». Le monarque régnant de Suède, le roi Carl XVI Gustaf, a déclaré dans un discours télévisé plus tôt ce mois-ci, alors que le nombre de morts dépassait les 7000 morts.

Le Premier ministre Stefan Lofven a déclaré qu’il était d’accord avec les remarques du roi et que le nombre élevé de morts «Ne peut être considéré comme autre chose qu’un échec.»

Au 21 décembre, 7 802 personnes étaient décédées du Covid-19 en Suède, selon les données du gouvernement.

