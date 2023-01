Le gouvernement sud-coréen suggère d’augmenter la limite des heures supplémentaires de 52 à 69 heures par semaine

L’administration du président sud-coréen Yoon Suk Yeol veut permettre aux gens de travailler jusqu’à 69 heures par semaine – contre 52 actuellement – et de mettre en banque des heures supplémentaires en échange de congés, un plan qui, espère-t-il, favorisera la croissance familiale parallèlement à la productivité.

Le gouvernement affirme que le plan, qui doit être annoncé le mois prochain, offrira plus de flexibilité sur le marché du travail. Les responsables affirment que les gens travailleraient moins dans l’ensemble, les encourageant à avoir des familles et à consolider un taux de fécondité qui devrait atteindre un minimum mondial de 0,7 en 2024.

Elle remplacerait une loi de 2018 qui limitait la semaine de travail à 52 heures – 40 heures de travail régulier plus 12 heures supplémentaires. Le ministère de l’Emploi et du Travail a déclaré dans un communiqué que la loi avait pris du retard.

“Si vous travaillez dans des usines de crème glacée par exemple, vous pouvez faire des heures supplémentaires saisonnières, puis économiser les heures de travail et les utiliser plus tard pour partir en vacances plus longtemps”, a déclaré le ministère à propos de la réforme.

La proposition permettrait aux employeurs et aux travailleurs de s’entendre sur l’opportunité de compter les heures supplémentaires par semaine, avec 12 heures autorisées; le mois, avec 52 heures autorisées ; le trimestre, avec 140 heures autorisées ; une demi-année, avec 250 heures; ou une année complète, avec 440 heures supplémentaires autorisées.

Pour les périodes de comptage d’un mois ou plus, jusqu’à 29 heures hebdomadaires d’heures supplémentaires seraient autorisées, pour un total de 69 heures de travail par semaine. Les heures supplémentaires pourraient être échangées plus tard contre du temps libre à un taux qui n’a pas été annoncé.

Seuls 14% des Sud-Coréens étaient syndiqués en 2021, selon les données, ce qui pourrait limiter le nombre de travailleurs pouvant négocier. Dans un communiqué, la Korean Women’s Associations United a déclaré que “seules des réglementations telles que la semaine de travail de 52 heures et la pression des syndicats peuvent protéger les travailleurs des longues heures de travail”.

La loi doit être adoptée par l’Assemblée nationale, où les opposants politiques de Yoon détiennent la majorité. Les politiciens de l’opposition ont déclaré qu’ils s’opposaient au plan, le représentant Park Yong-jin du principal parti d’opposition démocrate de Corée le qualifiant de “raccourci vers l’extinction de la population”.

Le ministère du Travail a balayé ces critiques, affirmant que la proposition “ne ferait qu’ajouter plus de choix”.

Plus de 18% des Sud-Coréens travaillaient plus de 50 heures par semaine dans la 10e économie mondiale en 2021, selon des données non publiées de l’Organisation de coopération et de développement économiques – la cinquième plus élevée après la Turquie, le Mexique, la Colombie et Costa Rica.

Cette décision a été saluée par les principaux groupes de pression des entreprises du pays, y compris la Korea Enterprise Federation, qui l’a qualifiée de “nécessaire”. Mais certains experts sont sceptiques quant au fait que la nouvelle proposition réduirait le nombre de personnes qui travaillent.

“La beauté de l’introduction d’une semaine de travail de 52 heures, c’est que vous avez donné un signal aux employeurs, aux syndicats et aux travailleurs en leur disant : ‘Écoutez, vous devez vraiment faire quelque chose contre la culture des longues heures de travail dans votre pays'”, a déclaré Willem Adema, un économiste principal à la division des politiques sociales de l’OCDE. “Si la législation actuelle vise à donner de la flexibilité, alors c’est bien. Mais cela ne semble pas être interprété comme tel.”

Le gouvernement affirme que permettre aux travailleurs de passer des heures supplémentaires accumulées en vacances signifiera que les personnes qui souhaitent travailler moins – comme les parents ou les soignants – pourront le faire.

L’allongement des heures de travail, même temporairement, affecte davantage les femmes que les hommes, a déclaré Lee Min-Ah, professeur de sociologie à l’Université Chung-Ang.

“Lorsque les partenaires masculins travaillent davantage, l’activité économique des femmes sera découragée et leur responsabilité de garde d’enfants ne fera qu’augmenter”, a déclaré Lee.

Le pays a déjà le taux de fécondité le plus bas au monde et une population qui vieillit rapidement. La population en âge de travailler a culminé à 38 millions en 2019 et devrait chuter de plus de 9 millions d’ici 2040, selon les données du gouvernement.

Lee Yoon-sun, un employé de bureau de 29 ans, a déclaré que travailler des heures à haute intensité puis prendre des congés serait perturbateur.

“Travailler de longues heures lorsque vous avez une lourde charge de travail, puis vous reposer lorsque vous êtes moins occupé semble être un schéma qui conduira à une vie irrégulière, affectant d’avoir des enfants et de prendre soin d’eux”, a déclaré Lee, qui n’a pas d’enfants.

D’autres travailleurs disent que le nouveau plan ignore de nombreuses nuances culturelles et sociales du travail en Corée du Sud.

“S’il est 18 heures, vous ne vous contentez pas de sortir en courant, vous mettez soigneusement vos vêtements et assurez-vous de regarder ce que font vos collègues afin que ce ne soit pas vous qui partiez pendant que tout le monde travaille encore”, a déclaré Albert Kim, un jeune de 27 ans vivant à Séoul, qui n’a pas non plus d’enfants. “Il y a beaucoup de zones grises que j’aurais aimé que la proposition aborde.”