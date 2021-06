Le gouvernement soutient l’appel à relever l’âge légal du mariage en Angleterre et au Pays de Galles à 18 ans

L’âge minimum légal du mariage devrait passer à 18 ans en Angleterre et au Pays de Galles après que les ministres ont signalé leur soutien à la réforme historique.

À l’heure actuelle, les jeunes de 16 et 17 ans peuvent se marier avec le consentement de leurs parents. Mais les militants avertissent que certains adolescents sont contraints de se marier trop jeune.

Maintenant, le gouvernement a déclaré qu’il soutenait les mesures visant à les protéger de ce que l’ancien chancelier Sajid Javid a qualifié de « maltraitance d’enfants ».

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré : « Le gouvernement soutient le relèvement de l’âge légal du mariage pour protéger les enfants vulnérables et présentera ses prochaines étapes en temps voulu. »

M. Javid a déclaré qu’il présenterait un projet de loi d’initiative parlementaire aux Communes la semaine prochaine pour relever la limite d’âge actuelle, et est optimiste qu’il pourrait devenir loi.

M. Javid a critiqué ce qu’il a qualifié de « lacune juridique » actuelle qui a contraint les adolescents à se marier.

« Le gouvernement britannique travaille sans relâche pour mettre fin au mariage des enfants dans les pays en développement et pourtant nos propres lois autorisent le mariage des enfants par la porte arrière », a-t-il déclaré au Times.

« En effet, lorsque le Bangladesh a abaissé l’âge légal du mariage de 18 à 16 ans, les ministres auraient directement invoqué nos lois pour justifier leur décision.

« Il est clair que nous devons légiférer pour combler cette lacune afin que les enfants vulnérables ne puissent pas être poussés dans des engagements aussi sérieux et bouleversants avant qu’ils ne soient prêts. »

« J’ai moi-même vu cela dans la communauté dans laquelle j’ai grandi, les jeunes filles s’attendaient à ce qu’elles se marient bien avant d’être prêtes, avec des conséquences douloureuses », a-t-il déclaré.

« Appelons ça comme ça : la maltraitance des enfants. »

M. Javid a déclaré qu’il avait envisagé une modification de la loi lorsqu’il était ministre de l’Intérieur sous le gouvernement de Theresa May.

HI Bill devrait attirer le soutien de tous les partis. Natasha Rattu, directrice de l’association caritative Karma Nirvana, qui fait campagne sur le mariage des enfants, a déclaré : « Nous sommes ravis qu’après une campagne incessante, le gouvernement ait écouté nos appels communs pour mettre fin au mariage des enfants en s’engageant à relever l’âge légal à 18 ans.

« Mais s’il s’agit d’un énorme pas dans la bonne direction, il reste impératif que le gouvernement fasse également du mariage des enfants un crime », a-t-elle déclaré au Guardian.

« Cela garantirait des garanties maximales contre toutes les formes de mariage des enfants et enverrait le message le plus fort possible que le mariage des enfants n’est pas accepté ou toléré par notre gouvernement. »