Le gouvernement socialiste vénézuélien va reprendre les négociations avec l’opposition à la Barbade

Le gouvernement et l’opposition vénézuéliens reprendront leur dialogue, sous la médiation de la Norvège, avec des pourparlers prévus mardi à la Barbade, a annoncé lundi l’ambassade de Norvège au Mexique dans un bref communiqué publié sur la plateforme X.

Le Mexique a accueilli plusieurs séries de négociations en 2021 et 2022. Lors de leur dernière rencontre, en novembre 2022, les parties ont convenu de créer un fonds géré par l’ONU pour financer des programmes de santé, d’alimentation et d’éducation destinés aux pauvres, tandis que le gouvernement américain a accepté d’autoriser le géant pétrolier à Chevron va pomper du pétrole vénézuélien.

La Colombie et d’autres pays ont tenté ces derniers mois de relancer les négociations entre les parties, mais le gouvernement du président Nicolas Maduro a exigé que les États-Unis abandonnent les sanctions économiques et débloquent les fonds vénézuéliens détenus à l’étranger comme condition de la reprise des négociations.

La déclaration norvégienne indique lundi que les deux parties ont décidé de reprendre le dialogue « dans le but de parvenir à un accord politique ». Le gouvernement vénézuélien n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

Un responsable américain qui a requis l’anonymat pour discuter de négociations sensibles a déclaré qu’il n’y avait pas d’« accord » entre le gouvernement américain et le Venezuela.

Le responsable a déclaré que l’administration Biden soutenait les négociations dirigées par le Venezuela et était prête à alléger les sanctions en réponse à des actions concrètes visant à organiser des élections compétitives.

Le dialogue a officiellement commencé en septembre 2021, mais les délégués du président Maduro ont renoncé aux négociations en octobre 2021 après que l’homme d’affaires colombien Alex Saab a été extradé du Cap-Vert vers les États-Unis pour blanchiment d’argent. Maduro a conditionné la reprise à la libération de Saab.

La crise politique, sociale et économique qui définit le Venezuela a évolué depuis son début il y a dix ans en raison de la baisse mondiale du prix du pétrole, la ressource la plus précieuse du Venezuela, de la mauvaise gestion de l’administration socialiste autoproclamée et de la répression gouvernementale. de ses adversaires.

Une brève période de relative stabilité économique a de nouveau été ébranlée par la hausse des prix des denrées alimentaires, les fermetures d’entreprises et une nouvelle vague d’émigration.

Certains membres de l’opposition vénézuélienne ont célébré l’annonce de la Norvège.

Luis Florido, un ancien député d’opposition en exil, a déclaré sur X que ce n’est que par la négociation que les Vénézuéliens pourront restaurer la démocratie par les urnes.

« Vous n’obtiendrez pas tout ce que vous voulez, mais vous progresserez », a-t-il déclaré à propos des négociations.

Les pourparlers devaient avoir lieu à Bridgetown, à la Barbade.