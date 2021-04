Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, s’est excusé au nom du gouvernement et a exprimé son «profond regret» pour son échec à commémorer correctement les militaires noirs et asiatiques qui sont morts en combattant pour l’Empire britannique.

Cela fait suite à une enquête qui a révélé que le «racisme généralisé» signifiait qu’au moins 116 000 victimes de la Première Guerre mondiale, principalement africaines et moyen-orientales, «n’ont pas été commémorées par leur nom ou peut-être pas du tout» par la Commonwealth War Graves Commission (CWGC).

S’exprimant au parlement jeudi, M. Wallace a déclaré: «Il ne fait aucun doute que les préjugés ont joué un rôle dans certaines des décisions de la commission.

«Dans un petit nombre de cas, trop petit, où les fonctionnaires de la commission avaient davantage leur mot à dire dans la récupération et le marquage des tombes, l’idéologie impériale globale liée aux différences raciales et religieuses a été utilisée pour diviser les morts et traiter les morts et les traiter de manière inégale ( …). »

Le comité spécial derrière l’enquête a été créé par le Commonwealth en 2019 après un documentaire critique sur la question, intitulé Inoubliable et présenté par le député travailliste David Lammy.

M. Lammy, le secrétaire de la Justice fantôme, a qualifié les conclusions du rapport de «moment décisif dans la vie de ce pays».

«Il n’y a pas de service plus élevé que de mourir pour votre pays pendant la guerre et il est vrai que chaque culture de la planète honore ceux qui meurent dans ces circonstances.

«C’est une grande parodie, une tache et une honte que ce pays n’ait pas réussi à faire cela pour les Noirs et les bruns en Afrique, en Inde et au Moyen-Orient.»

Le député de Tottenham a déclaré au secrétaire à la Défense que des ressources supplémentaires seraient nécessaires pour commémorer les troupes noires et brunes de la «manière appropriée», suggérant que les archives devraient être réexaminées pour trouver les noms des morts à la guerre et les commémorer.

«Nous utilisons le mot« white wash »pour une raison. Qu’il n’y ait plus de lessive blanche », a déclaré M. Lammy.

«Les personnes dont on ne se souvient pas resteront dans les mémoires et les générations futures de jeunes dans notre propre pays et dans le Commonwealth comprendront leur sacrifice.»

Répondant au Parti travailliste, le secrétaire à la Défense Ben Wallace a exprimé ses «regrets» sur ce qu’il avait appris de la Première Guerre mondiale dans son éducation, affirmant qu’on lui avait «peu» appris sur la contribution des pays du Commonwealth.

Il a déclaré aux Communes: «C’est un profond regret pour moi que dans ma propre éducation, ce que j’ai appris de la Première Guerre mondiale se résume principalement à la Somme et aux poètes, mais très peu sur la contribution des pays du Commonwealth et de la plus large à l’époque de l’Empire britannique.

«Alors que je fais le tour du monde en tant que Secrétaire à la Défense, il est remarquable de me rappeler ces contributions.»

Il a ajouté plus tard: «Je pense qu’il est important de se rappeler que nous avons exclu une grande partie de cela de l’éducation de nos enfants et je pense que nous devons absolument rectifier cela.

Initialement appelée la Commission impériale des sépultures de guerre, la CWGC a été fondée en 1917 pour commémorer ceux qui sont morts pendant la guerre.

Mais l’enquête a révélé que l’incapacité à commémorer correctement les individus était «influencée par la rareté des informations, les erreurs héritées d’autres organisations et les opinions des administrateurs coloniaux».

«À la base de toutes ces décisions, cependant, se trouvaient les préjugés, les idées préconçues et le racisme omniprésent des attitudes impériales contemporaines», ajoute le rapport.