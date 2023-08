Le gouvernement sénégalais dissout le principal parti d’opposition et restreint Internet

Le gouvernement sénégalais a dissous lundi les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), un parti de gauche généralement considéré comme la plus redoutable opposition du président Macky Sall.

Son fondateur et dirigeant, Ousmane Sonko, s’est vu interdire de briguer la présidence plus tôt cette année après avoir été reconnu coupable de corruption de la jeunesse.

L’arrestation de Sonko aurait été ordonnée quelques heures avant la dissolution forcée du PASTEF.

Le gouvernement sénégalais a dissous lundi un important parti d’opposition et restreint les services Internet quelques heures après que le président populaire du parti et chef de l’opposition a déclaré qu’un juge avait ordonné son arrestation.

La dissolution du parti Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité a été critiquée par l’ancienne Première ministre Aminata Touré comme un « revers sans précédent » dans l’histoire démocratique de la nation ouest-africaine. Il a en outre soulevé des inquiétudes concernant l’élection présidentielle de l’année prochaine au Sénégal, longtemps considéré comme un bastion de la démocratie et un leader régional de la diplomatie.

Le parti d’opposition a « fréquemment appelé ses partisans à participer à des mouvements insurrectionnels », a affirmé Antoine Félix Diome, ministre de l’Intérieur du Sénégal, dans un communiqué.

LE CHEF DE L’OPPOSITION SÉNÉGALAIS OUSMANE SONKO CONDAMNÉ POUR CORRUPTION DE JEUNES ET ACQUITTÉ DES ACCUSATIONS DE VIOL

Diome a indirectement blâmé le parti d’opposition pour les pertes en vies humaines et le pillage de propriétés lors des manifestations de juin contre les poursuites contre le chef de l’opposition Ousmane Sonko, qui est considéré comme un adversaire clé de l’élection.

« En conséquence, les biens de la partie dissoute seront liquidés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur », a précisé le ministre.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate des Patriotes du Sénégal en réponse, mais le parti a par le passé nié avoir causé des violences.

Le gouvernement sénégalais a, quant à lui, restreint lundi les services d’internet mobile, une mesure prise « en raison de la diffusion de messages haineux et subversifs sur les réseaux sociaux », selon Moussa Bocar Thiam, le ministre de la communication.

Les habitants de tout le pays ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure d’accéder à Internet.

LA VIOLENCE POLITIQUE SE BLOQUE AU SÉNÉGAL, MENACE LA STABILITÉ, ALORS QUE LA NATION FERME LES CONSULATS D’OUTRE-MER

Sonko a déclaré qu’un juge local de la capitale Dakar a ordonné sa détention provisoire à la suite de nouvelles accusations portées contre lui samedi, notamment pour complot contre l’État et appels à l’insurrection. Les accusations sont différentes d’une précédente de corruption de jeunes. Cela a conduit à la condamnation de Sonko en juin, ce qui a déclenché des manifestations meurtrières à travers le pays et fait 23 morts.

« Je viens d’être injustement placé sous mandat de dépôt », a écrit lundi Sonko sur sa page Facebook. L’Associated Press n’a pas pu confirmer dans l’immédiat l’action en justice intentée contre Sonko.

Sonko est populaire parmi la jeunesse sénégalaise et a été considéré comme une menace pour le parti au pouvoir avant les élections de 2024. Ses partisans ont déclaré que les accusations visaient à l’empêcher de se présenter à nouveau à la présidence après s’être classé troisième dans la course de 2019. Ses batailles juridiques pourraient l’empêcher de se présenter sous la loi sénégalaise.

« Si le peuple sénégalais, pour lequel j’ai toujours combattu, abdique et décide de me laisser entre les mains du régime du (président) Macky Sall, je me soumettrai, comme toujours, à la volonté de Dieu », a écrit Sonko sur sa page Facebook.