Le gouvernement semble totalement incapable de reprendre le contrôle de nos frontières

Atterrissage le plus doux

Est-ce que quelqu’un s’étonne que des migrants illégaux risquent leur vie en traversant la Manche en nombre record lorsque nous expulsons les clients de l’hôtel pour les héberger ?

Ou quand les Français ricanants les aident à atteindre nos eaux et que nos patrouilles frontalières les remorquent en toute sécurité dans nos ports ?

Pour tous les discours durs du ministre de l’Intérieur Priti Patel, nous n’avons tout simplement aucun moyen de dissuasion.

Nous avons remis à la France des millions pour surveiller correctement leurs côtes et arrêter les bateaux. Pourquoi Priti n’insiste-t-il pas maintenant dessus ?

Ils ont mis de l’argent en banque et ont largement abandonné. Donc, semble-t-il, avons-nous. Comment expliquer autrement l’éviction des vacanciers et des noces pour évacuer des hôtels pour des arrivées illégales ?

Pas étonnant qu’ils frappent l’air de joie en mettant le pied sur notre sol.

Ils savent que, même s’ils n’ont pas demandé l’asile par des voies légitimes, nous continuerons à les nourrir et à les héberger et leurs chances d’expulsion sont pratiquement nulles.

Les conservateurs peuvent penser qu’ils ont des problèmes avec Covid, le Brexit et nos énormes dettes. C’est un problème et une injustice qui exaspère encore plus les électeurs.

Ce gouvernement a été élu en partie pour reprendre le contrôle de nos frontières. Il en semble totalement incapable.

L’affaire est un raté

NOUS ne pensons pas que le « protocole » régissant les dispositions du Brexit pour l’Irlande du Nord puisse être renégocié.

Pour éviter les pénuries alimentaires et les émeutes, il devra être mis à la poubelle.

Il permet aux agents des douanes de l’UE de renvoyer des camions entiers de nourriture britannique sur une seule erreur de frappe sur un manifeste. Le résultat? Étagères vides. Et cela va empirer avec des contrôles plus stricts en octobre.

Nous ne blâmons pas Boris Johnson pour l’avoir signé.

Il était désespéré de faire passer le Brexit au Parlement, comme la plupart des gens l’étaient. . . même les nombreux Restes malades de la paralysie et des querelles.

Mais il est clair que du double objectif du protocole – préserver la paix et le caractère sacré du marché unique de l’UE – Bruxelles ne se soucie que de ce dernier.

De plus, il est toujours déterminé à nous punir pour le Brexit. Les responsables auraient déclaré que notre «prix» perdrait l’Irlande du Nord.

Et leur engagement feint en faveur de la paix là-bas a été anéanti en janvier lorsque, dans une crise de vaccins, ils ont presque érigé une frontière dure du jour au lendemain.

Désormais, leur objectif est clairement que l’Irlande du Nord abandonne les importations britanniques au profit de celles de l’UE.

Bruxelles dit qu’il ne renégociera pas.

Ainsi soit-il. Débrancher.

Fils de poutres

EN 2013, The Sun a fait quelque chose que nous n’avions jamais fait auparavant et que nous ne ferons plus jamais.

Lorsque Prince George, notre futur roi, est né, nous avons changé notre titre et « The Son » a brillé dans les kiosques du lendemain.

Huit ans plus tard, la popularité des Royals – grâce principalement à Kate, Wills et leurs enfants – est plus forte que jamais.

Donc, au fils n°1 britannique, un très joyeux 8e anniversaire du n°1 Sun britannique.