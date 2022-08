Le gouvernement se réunit sur le lac Okanagan pour atténuer les lumières des résidents

Les lumières du sud-est de Kelowna étaient plus visibles la nuit. (Coucher de soleil sur Kelowna le 17 août.) (Jen Zielinski – Black Press Media)

Les lumières ont été tamisées, ce qui fait sourire les résidents de West Kelowna.

La pollution lumineuse de la tour Bell Média, située le long du practice de Benvoulin, était visible de l’autre côté du lac.

Les résidents de West Kelowna ont exprimé leurs préoccupations et Dan Albas, député de Central Okanagan—Similkameen—Nicola, et le maire de West Kelowna, Gord Milson, ont pris des mesures.

Le 9 août, Milson a envoyé une lettre à Albas, le remerciant pour son travail sur l’initiative.

Un bon exemple où différents niveaux de gouvernement et de l’industrie privée pourraient travailler ensemble pour répondre aux préoccupations locales… mes remerciements à tous ceux qui sont impliqués : pic.twitter.com/MJqRuL3Umb – Député Dan Albas (@DanAlbas) 29 août 2022

Le maire a également noté que Bell Média a travaillé avec le gouvernement pour résoudre rapidement le problème.

Albas a tweeté que le projet est un “bon exemple où différents niveaux de gouvernement et de l’industrie privée pourraient travailler ensemble pour répondre aux préoccupations locales”.

