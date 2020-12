Camions queing – Aaron Chown / PA

Le gouvernement se prépare à lancer une application pour aider les conducteurs de camions à éviter des perturbations majeures dans le Kent en cas de Brexit sans accord.

Les ministres sont en train de développer un nouveau logiciel qui dirigera les conducteurs vers l’un des sept sites intérieurs pour effectuer des contrôles supplémentaires aux frontières loin des principaux ports afin d’éviter de longues files d’attente à Douvres et Felixstowe.

Samedi, une combinaison de perturbations Covid, de problèmes techniques dans les ports britanniques et de stockage du Brexit a entraîné des files de camions de dix milles à Calais, alors que jusqu’à 9000 poids lourds – 3000 de plus que la normale – ont cherché à traverser la Manche.

Plus de 40 sites d’information et de conseil ont également été ouverts à travers le Royaume-Uni dans les services autoroutiers et les relais routiers, et un «manuel du transporteur» a été traduit en 13 langues pour informer les conducteurs des nouveaux processus frontaliers qui doivent avoir lieu à partir du 1er janvier. .

Pour faire face à des contrôles douaniers supplémentaires, 900 agents aux frontières ont été recrutés, le gouvernement se fixant un objectif de 2 000 d’ici mars de l’année prochaine.

Boris Johnson, le Premier ministre, se prépare également à prendre le contrôle direct des plans d’urgence en dirigeant un nouveau sous-comité du « super » cabinet qui se réunira au cours de la nouvelle année, et sera chargé de préparer le pays pour la fin de la période de transition.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a également lancé un service d’exportation de poisson pour aider à rationaliser la paperasserie supplémentaire pour les pêcheurs qui continuent d’exporter leurs prises vers les marchés européens. Le nouveau système fournira un appui technique aux pêcheurs et contribuera à atténuer toute perturbation potentielle du commerce résultant de l’absence d’accord.

Pour s’assurer que les plans du gouvernement résistent à un examen minutieux, les ministres ont également défini «tous les scénarios prévisibles» de non-accord, afin de s’assurer qu’ils peuvent répondre rapidement aux problèmes émergents.

Pour les tester, un certain nombre d’exercices en direct ont été menés à Whitehall ces derniers mois, notamment en faisant passer des produits frais à travers la frontière.

Un nouvel exercice, baptisé «Opération Capstone», aura lieu mercredi, qui devrait impliquer les administrations décentralisées et verra des fonctionnaires tester la perturbation des frontières, les problèmes de transfert de données entre le Royaume-Uni et l’UE et les bateaux entrant dans les eaux britanniques.

L’histoire continue

«Ce sera tout ce qui pourrait mal tourner en janvier», a déclaré une source de Whitehall.

Les plans ont émergé alors qu’un ancien président du Parti conservateur a qualifié samedi M. Johnson de «nationaliste anglais» pour sa gestion des négociations sur les accords commerciaux et l’a accusé d’être pris dans un «train fulgurant de l’exceptionnalisme anglais» sur sa conviction que le Royaume-Uni pourrait prospérer sous aucun accord.

Lord Patten of Barnes, qui a également été gouverneur de Hong Kong, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «J’espère que j’ai tort de me sentir si déprimé par les perspectives, mais je ne pense pas que M. Johnson soit un conservateur.

« Je veux le meilleur pour mon pays, je crains pour ce qui se passe en ce moment et je crains pour notre réputation dans le monde; je crains pour ce qui va se passer sur le plan économique. »

Pendant ce temps, une ligne bleue sur bleue a éclaté au sujet des projets de la Royal Navy d’arrêter les pêcheurs français qui pêchent illégalement dans les eaux britanniques après la fin de la période de transition.

Le Telegraph comprend que les avocats de Whitehall ont commencé à rédiger une législation secondaire qui permet à la marine de prendre des mesures d’application plus sévères contre les chalutiers de l’UE qui s’introduisent dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni, qui s’étend jusqu’à 200 milles marins du rivage.

Dans une démarche assimilée aux «guerres de la morue» avec l’Islande dans les années 1970, un navire de patrouille supplémentaire rejoindra également trois dans le déploiement actuel, pour arrêter et potentiellement saisir les navires de pêche de l’UE s’ils entrent illégalement dans cette zone économique exclusive.

Samedi, Tobias Ellwood, le président du comité de défense des Communes, a qualifié les rapports d ‘«absolument irresponsables» et a averti qu’une dispute entre le Royaume-Uni et la France ne ferait qu’enhardir les ennemis de la Grande-Bretagne.

Cependant, l’amiral Lord West, l’ancien premier lord des mers, a insisté sur le fait qu’il était «absolument approprié» pour la Royal Navy de défendre les eaux territoriales du pays si le gouvernement décidait que les pêcheurs britanniques devraient y avoir un accès exclusif.

Il a ajouté que d’éventuelles altercations entre les pêcheurs britanniques et européens «orageux» pourraient entraîner «un coup de poing», et qu’il pourrait donc être nécessaire de faire appel aux Royal Marines.

La France a ignoré samedi les plans de la Grande-Bretagne de déployer des navires de guerre pour protéger ses droits de pêche à la suite d’un éventuel Brexit sans accord, comme l’a déclaré un responsable de l’Elysée: « Restez calme et continuez ».

Un nouveau centre des opérations frontalières, fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, utilisera également une technologie de pointe pour identifier les premiers signes de perturbation et «agir au rythme» pour résoudre les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent.

Il intervient après que « l’opération Brock », le nouveau système de circulation conçu pour faire face aux perturbations sur le M20 dans le Kent en raison de longues files d’attente de camions, a été testé vendredi.