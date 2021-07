Le gouvernement s’apprête à ouvrir la frontière aux voyageurs de l’UE et des États-Unis sans quarantaine

Le gouvernement de Boris Johnson devrait ouvrir les frontières de l’Angleterre pour permettre aux voyageurs américains et européens entièrement vaccinés contre Covid d’entrer sans avoir besoin de mettre en quarantaine, selon des informations.

Les plans, qui donneraient un coup de pouce aux secteurs de l’aviation et du tourisme, devraient être discutés par les ministres lors d’une réunion du comité des opérations de Covid mercredi.

Le Premier ministre a confirmé que son gouvernement envisageait un couloir de voyage avec les États-Unis qui permettrait aux gens de « venir librement des États-Unis comme ils le font normalement » lors d’une interview avec LBC.

«Nous parlons à [the US] tout le temps », a-t-il déclaré à LBC. « En ce moment, nous avons affaire à une onde Delta, les États-Unis ont affaire à une onde Delta, mais soyez assurés que nous y sommes tout le temps. Dès que nous aurons quelque chose à dire sur les couloirs de voyage, vous entendrez parler de nous.

Des pourparlers sont également attendus entre les responsables de Whitehall et les administrations décentralisées pour savoir si le changement s’appliquerait uniquement à l’Angleterre ou aux quatre pays du Royaume-Uni.

Les changements sont attendus dès la semaine prochaine, tandis que les pays en dehors de l’UE et des États-Unis pourraient être autorisés à voyager sans quarantaine à une date ultérieure, selon Les temps.

Cela survient après que des entreprises aéronautiques ont affirmé qu’un essai avait démontré que le Royaume-Uni pouvait exempter en toute sécurité les visiteurs américains et européens entièrement vaccinés de l’auto-isolement.

L’aéroport d’Heathrow, British Airways et Virgin Atlantic ont déclaré que leur programme pilote de 10 jours a prouvé que le statut vaccinal des voyageurs peut être vérifié efficacement et avec précision loin de la frontière.

Environ 250 passagers entièrement vaccinés sur des vols sélectionnés au départ de New York, Los Angeles, la Jamaïque et Athènes plus tôt ce mois-ci ont présenté leurs informations d’identification en format papier ou numérique avant de monter à bord de l’avion.

Environ 99% de leurs documents ont été vérifiés comme authentiques, avec seulement deux identifiants de passagers rejetés.

Dans un cas, il y avait une divergence entre le nom sur la carte de vaccination et le nom sur le passeport, tandis qu’un autre concernait une personne qui avait été complètement vaccinée moins de 14 jours avant le voyage.

Actuellement, les personnes arrivant au Royaume-Uni en provenance d’emplacements de la liste orange, tels que les États-Unis, la Jamaïque, l’Espagne, l’Italie et la Grèce, doivent avoir reçu les deux doses d’un vaccin contre le coronavirus dans le cadre de la

Le programme de vaccination du Royaume-Uni pour éviter l’obligation de s’isoler pendant 10 jours. Cela exclut ceux qui ont été piqués ailleurs dans le monde.

Le ministère des Transports (DfT) s’est engagé à procéder à un examen formel de ses règles pour les voyageurs arrivant avant dimanche. Il devrait annoncer quand il commencera à reconnaître les vaccins administrés dans d’autres pays.

Le directeur général de BA, Sean Doyle, a déclaré que l’essai fournit « les preuves dont le gouvernement a besoin » pour permettre aux visiteurs entièrement vaccinés en provenance de pays à faible risque d’entrer au Royaume-Uni sans avoir besoin de s’isoler.

Il a poursuivi: « Le Royaume-Uni doit rouvrir ses frontières en toute sécurité dès que possible pour garantir que les êtres chers peuvent se réunir, les affaires peuvent prospérer et la Grande-Bretagne mondiale est en mesure de profiter du programme de vaccination de premier plan du Royaume-Uni. »

Son homologue de Virgin Atlantic, Shai Weiss, a averti que la poursuite de « l’approche trop prudente » du Royaume-Uni à l’égard des voyages internationaux nuirait à la reprise économique après la crise des virus et mettrait un demi-million d’emplois en danger.

Il a affirmé que le procès montrait que les compagnies aériennes veilleraient à ce qu’un assouplissement des règles orange soit « mis en œuvre sans à-coups ».

Le patron d’Heathrow, John Holland-Kaye, a déclaré : « Le vaccin a été un miracle de la science, et ces essais ont montré que nous pouvons permettre aux passagers entièrement vaccinés de l’UE et des États-Unis de visiter le Royaume-Uni sans quarantaine. Il n’y a désormais aucune raison de retarder le déploiement de la solution à partir du 31 juillet. »