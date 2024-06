Le gouvernement sacrifie des otages, disent les familles, à la suite d’une rencontre difficile avec Hanegbi

Les proches des otages détenus dans la bande de Gaza ont accusé vendredi le gouvernement de « sacrifier » leurs proches, après une réunion houleuse à laquelle ont participé certaines familles jeudi, au cours de laquelle le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, aurait déclaré qu’Israël ne mettrait pas fin à la guerre à Gaza avant un accord pour sauver toutes les personnes enlevées.

Le Forum des otages et des familles disparues a également critiqué le député du Likud Hanoch Milwidsky, qui a accusé le frère de l’otage Itzik Elgarat d’utiliser ses souffrances pour promouvoir un programme antigouvernemental.

« Le gouvernement israélien a décidé de sacrifier intentionnellement et sciemment les otages, se retirant d’un principe moral fondamental selon lequel Israël ne laissera jamais personne derrière lui », a déclaré le forum dans un communiqué vendredi matin. «Il préfère poursuivre les combats plutôt que d’atteindre un objectif plus élevé, celui de libérer les otages abandonnés par le gouvernement.»

Lors de la réunion avec les familles des otages, Hanegbi, un proche collaborateur du Premier ministre Benjamin Netanyahu, aurait déclaré que le gouvernement actuel n’accepterait pas de mettre fin à sa guerre contre le Hamas pour obtenir la libération de tous les otages restants détenus par le groupe terroriste.

Le Hamas a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il était prêt à parvenir à « un accord complet » avec Israël, y compris pour la libération de tous les otages en échange de prisonniers sécuritaires palestiniens, mais il ne le fera que si Israël « arrête sa guerre et son agression contre le peuple ». à Gaza. »

On estime que 121 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre restent à Gaza, ainsi que quatre autres détenus depuis près d’une décennie. Le décompte comprend les restes de 39 personnes enlevées qui, selon Tsahal, ont été tuées.

« Ce gouvernement ne prendra pas la décision d’arrêter la guerre pour le retour de tous les otages », a déclaré Hanegbi, dans des commentaires divulgués à la Douzième chaîne. « Nous devons continuer à nous battre pour qu’il n’y ait pas un autre 7 octobre en octobre 2027. »

S’adressant à la radio militaire vendredi matin, Gil Dickmann, cousin de l’otage Carmel Gat, a déclaré que Hanegbi avait également déclaré aux familles que la seule manière pour le gouvernement d’accepter un accord qui ramènerait les otages serait « si les sondages disaient au gouvernement qu’il cela en vaudrait la peine politiquement.»

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, à gauche, avec le conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi lors d’une conférence de presse après que les États-Unis ont autorisé Israël à participer à son programme d’exemption de visa, au bureau du Premier ministre à Jérusalem, le 28 septembre 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

Selon la Douzième chaîne, pendant la réunion, Hanegbi s’en est pris à des proches qui critiquaient Netanyahu, disant à l’un d’eux qu’elle n’avait aucun endroit où « ressentir de la douleur et de la haine comme celle-ci », et se moquant d’un autre proche lorsqu’elle quittait la pièce en colère.

Les communications entre les familles des otages et l’administration de Netanyahu sont devenues de plus en plus tendues ces derniers mois alors que les protestations contre le gouvernement pour ne pas avoir accordé la priorité aux otages se sont intensifiées, certains proches s’associant à des groupes d’activistes anti-gouvernementaux.

Les deux camps se sont accusés mutuellement de politiser la question.

« Les captifs, et l’État d’Israël tout entier, ont été pris en otage par ceux qui choisissent leurs intérêts politiques plutôt que leurs devoirs nationaux », a accusé le forum dans son communiqué de vendredi.

Les mères de soldats israéliens combattant dans la bande de Gaza protestent contre la guerre à Gaza et exigent sa fin, devant la base militaire de Kirya à Tel Aviv, le 29 mai 2024. (Tomer Neuberg/Flash90)

Ces tensions étaient également visibles plus tôt jeudi lors d’une interview en direct sur la télévision Kan, alors que Mildiwsky accusait Danny Elgarat d’exploiter la captivité de son frère pour faire avancer ses positions politiques personnelles.

Elgarat a répondu que le gouvernement profitait de la situation pour rester au pouvoir et a dit à Milwidskly de « rentrer chez lui », ce à quoi le député a répondu qu’il « continuerait à protéger l’État d’Israël contre des gens comme vous ».

Milwidsky a déclaré vendredi matin qu’il avait ensuite téléphoné à Elgarat pour s’excuser.

S’adressant à la radio Kan, Milwidsky a déclaré avoir déclaré à Elgarat que malgré leurs désaccords, « ce n’était pas du tout correct pour moi de dire ces choses, et certainement pas de le faire en direct ». [on TV].»

« J’espère vraiment voir son frère en Israël le plus tôt possible. Et il l’a accepté et il s’est également excusé pour les choses qu’il a dites et nous avons terminé la conversation avec l’espoir de jours meilleurs », a ajouté le législateur.

Le député du Likud Hanoch Milwidsky s’exprime dans une interview avec Kan, le 30 mai 2024. (Kan, utilisé conformément à l’article 27a de la loi sur le droit d’auteur)

Hanegbi a déclaré jeudi à la Douzième chaîne que depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, il avait tenté de faciliter « un dialogue ouvert entre les dirigeants politiques et les familles en souffrance ».

« Je ne changerai pas cette pratique, même après la réunion d’aujourd’hui. Israël est obligé d’obtenir la libération de tous les otages et il le fera », a-t-il ajouté.

En réponse à ses commentaires, le nouveau chef du Parti travailliste, Yair Golan, a écrit jeudi soir sur X que « les citations de la réunion confirment qu’il s’agit d’un gouvernement cruel envers son peuple ».

« Le gouvernement Netanyahu-Gantz sacrifie les otages, met en danger la sécurité de la nation et déprime toutes les valeurs juives et israéliennes », a-t-il écrit.

Vendredi, le député de Yesh Atid, Ram Ben Barak, a déclaré à la radio militaire que le gouvernement ne considérait pas les otages comme sa première priorité et que « si c’est un gouvernement dicté par les sondages, ils peuvent fermer leurs portes et rentrer chez eux ».