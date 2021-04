Un fils embrasse sa mère alors qu’un travailleur des concessions remet des serviettes et du soda à l’intérieur du cinéma AMC du centre commercial Westfield Century City à Los Angeles, Californie, le lundi 15 mars 2021.

La Small Business Administration a annoncé vendredi qu’elle rouvrirait un portail de candidatures samedi pour permettre aux lieux d’événements, aux cinémas et aux autres groupes de spectacles en difficulté de demander des subventions de secours Covid.

Le portail commencera à accepter les demandes selon le principe du premier arrivé, premier servi samedi à 12 h 30 HE.

L’agence fédérale a temporairement suspendu le programme, connu sous le nom de Shuttered Venue Operators Grant, en raison de problèmes techniques lors de son lancement le 8 avril. Le déploiement bâclé a mis en colère ceux de l’industrie qui attendent désespérément de l’aide.

Plus de 16,2 milliards de dollars ont été alloués pour aider à maintenir les lieux de divertissement, les musées et les organismes des arts de la scène en affaires jusqu’à ce que les événements en personne puissent reprendre en toute sécurité.

« Nous reconnaissons l’urgence et la nécessité de mettre en place ce programme et de le faire fonctionner », a déclaré Barb Carson, sous-administrateur associé du Bureau d’assistance aux catastrophes de la SBA, dans un communiqué de presse.

Pour garantir un processus de candidature plus transparent, la SBA a déclaré avoir amélioré les mécanismes de sécurité dans le portail de candidature et ajouté une fonction de salle d’attente pour lutter contre l’afflux massif de candidats intéressés.

«Les exploitants de sites étant menacés de fermeture, chaque jour qui passe est un jour que ces entreprises ne peuvent pas se permettre», a déclaré Carson. « Nous restons déterminés à fournir une aide d’urgence aussi rapidement que possible et commencerons à examiner les demandes samedi au fur et à mesure de leur soumission. »