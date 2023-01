Le gouvernement révèle son intention de limiter les grèves dans le NHS, les chemins de fer et les écoles

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouvernement de Rishi Sunak a proposé des mesures anti-grève qui pourraient permettre aux employeurs de poursuivre les syndicats et de licencier des travailleurs si les niveaux de « sécurité minimale » ne sont pas respectés lors d’actions revendicatives dans six secteurs clés.

Les niveaux de service minimum lors de toute grève dans le NHS, les chemins de fer, l’éducation, les incendies, la sécurité des frontières et l’énergie nucléaire seront appliqués par le biais d’une législation qui sera introduite dans quelques semaines, a annoncé le secrétaire aux affaires Grant Shapps.

Les niveaux de sécurité seront fixés par le gouvernement pour trois des domaines les plus cruciaux – les services d’incendie, d’ambulance et ferroviaires – après que les ministres se seront consultés sur le «niveau de couverture adéquat» pour ces secteurs.

Dans les autres domaines, des accords volontaires seront poursuivis avec les syndicats, mais le gouvernement restera l’arbitre ultime du service minimum. Cela signifie que les employeurs pourraient licencier des travailleurs si les niveaux de sécurité légaux ne sont pas respectés.

Réagissant avec fureur, les dirigeants syndicaux se sont engagés à intenter une action en justice pour lutter contre la législation prévue, tandis que Sir Keir Starmer s’est engagé à abroger les nouvelles lois anti-grève si les travaillistes devaient se tenir aux prochaines élections générales.

Mais M. Shapps a déclaré que le projet de loi pourrait être présenté “rapidement” au Parlement, affirmant qu’il ne voyait aucune raison pour laquelle il devrait être entravé par les syndicats ou les partis d’opposition.

Le ministre s’est engagé à protéger “la liberté de grève”, mais a déclaré que le projet de loi “rétablirait l’équilibre entre ceux qui cherchent à faire grève et protégerait le public contre des perturbations disproportionnées”.

M. Shapps a rejeté l’avertissement des syndicats selon lequel cette décision pourrait violer les droits humains des membres des syndicats. Il a fait valoir que les «nations européennes civilisées» – dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne – ont toutes une certaine forme de niveaux de sécurité minimaux.

“Nous ne proposons pas d’aller à fond”, a déclaré M. Shapps aux diffuseurs. “D’autres pays, certaines parties de l’Amérique, le Canada, l’Australie, ont une législation qui interdit totalement à ces feux bleus de se mettre en grève.”

Le secrétaire aux affaires a ajouté: “Nous ne proposons pas cela – je pense que c’est très raisonnable ce que nous suggérons … Je pense que le moment est venu et cela nous met en conformité avec les autres nations européennes.”

Sir Keir a déclaré que le plan législatif était “susceptible d’aggraver une mauvaise situation”, accusant le gouvernement Sunak d’être “partout dans le spectacle” sur les mesures visant à mettre fin à la vague actuelle de grèves du secteur public.

Il a ajouté : « Je ne pense pas que la législation soit le moyen de mettre fin aux conflits du travail. Allons-nous l’abroger? Oui nous le ferons.”

Répondant à l’annonce de M. Shapps, la vice-dirigeante travailliste Angela Rayner a déclaré que les propositions étaient “irréalisables et peu sérieuses”, ajoutant: “C’est insultant pour les travailleurs clés que Rishi Sunak pense que menacer les enseignants et les infirmières avec le licenciement mettra fin aux grèves.”

Le TUC se prépare à mener une action en justice contre la législation gouvernementale, avertissant que la restriction du droit de grève pourrait violer la loi sur les droits de l’homme.

Tim Sharp, haut responsable des droits du travail du TUC, a déclaré: “Les mesures sont irréalisables, contre-productives et presque certainement en violation de la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Ils peuvent s’attendre à ce que les syndicats combattent cela au parlement et devant les tribunaux.”

Mick Whelan, secrétaire général du syndicat ferroviaire Aslef, a déclaré que son syndicat envisagerait de se joindre à toute action en justice contre la législation gouvernementale.

Le patron du syndicat des chemins de fer a averti que cette décision pourrait se retourner contre le gouvernement en incitant les travailleurs à organiser de plus longues périodes d’action revendicative. M. Whelan a déclaré que les syndicats prendraient “plus de jours d’action pour égaler le même niveau d’effet que nous avons à partir d’un jour maintenant”.

Le syndicat des pompiers a déclaré qu’il se joindrait à une action en justice et “résisterait farouchement” à toute initiative visant à donner aux patrons plus de pouvoirs pour licencier les travailleurs et poursuivre les syndicats en cas de grève.

“Les conservateurs sont clairement déterminés à criminaliser et à victimiser les syndicats avec cette menace d’attaque contre le droit de grève”, a déclaré Matt Wrack, secrétaire général. “Le FBU combattra cette attaque pernicieuse contre les travailleurs à l’intérieur et à l’extérieur des tribunaux.”

Plus suit…