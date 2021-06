Le gouvernement résiste aux appels des députés conservateurs à supprimer les chiffres quotidiens «effrayants» de Covid

Le gouvernement de Boris Johnson a résisté aux appels des députés d’arrière-ban conservateur à cesser de publier les chiffres quotidiens de Covid-19, craignant que les statistiques régulières ne créent un «facteur de peur».

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a déclaré que les mises à jour quotidiennes sur le nombre de cas, les hospitalisations et les décès rendaient les gens « irrationnels » – appelant le gouvernement à « l’arrêter maintenant ».

« Le problème, c’est que cela alimente tout le facteur de peur et rend la prise de décision du public irrationnelle », a déclaré le député au Courrier quotidien.

M. Duncan Smith a ajouté : « La publication de ces chiffres chaque jour donne l’impression que rien d’autre n’a d’importance. Ils devraient l’arrêter et le faire maintenant.

Cependant, la ministre de l’Énergie, Anne-Marie Trevelyan, a déclaré que le gouvernement continuerait de publier les chiffres quotidiens de Covid. Elle a déclaré à Sky News qu’il y aurait un ensemble de « données substantielles » à partager « tant qu’il y aura [an] régime de tests intensifs ».

Interrogée sur les commentaires de M. Duncan Smith, Mme Trevelyan a suggéré que les chiffres n’avaient pas nécessairement besoin d’être « publiés en première page d’un journal tous les jours ».

Le ministre a ajouté: « Lorsque nous serons en mesure de revenir à la normale, le ministère de la Santé et des Affaires sociales et le n ° 10 prendront une décision [on statistics]. «

La députée conservatrice Miriam Cates a également appelé le gouvernement à cesser de publier des données quotidiennes sur les résultats positifs des tests Covid.

« Le nombre de cas positifs est en fait une statistique assez insignifiante maintenant », a déclaré l’ancien professeur de sciences à la BBC. Politique en direct programme le mercredi.

« En tant que scientifique, cela m’inquiète vraiment du manque de contexte et d’interprétation que nous donnons à cela… publier les cas de test quotidiens ne fait que susciter la peur. »

Le nombre de Covid a continué d’augmenter ces dernières semaines, mais il n’y a pas eu d’hospitalisations significatives – ce qui laisse espérer que le déploiement du vaccin a rompu le lien entre l’infection et la maladie grave.

Les dernières données publiées mardi ont montré qu’il y avait eu un peu plus de 20 000 nouveaux cas confirmés de Covid au Royaume-Uni. Les chiffres ont également montré que 265 patients supplémentaires avaient été admis à l’hôpital et que 23 autres personnes étaient décédées après avoir été testées positives.

Le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que le public devra apprendre à « vivre avec » Covid après la levée des restrictions finales. La dernière étape de la feuille de route de l’Angleterre pour sortir du verrouillage est prévue pour le 19 juillet.