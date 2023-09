Le gouvernement rejette les appels visant à qualifier la Chine de menace malgré l’arrestation d’un « espion » par le Parlement | Actualités politiques

Le gouvernement fait face à de nouveaux appels visant à qualifier la Chine de menace après l’arrestation d’un chercheur parlementaire soupçonné d’espionnage pour le compte de la superpuissance.

Le vice-premier ministre Oliver Dowden faisait une déclaration à ce sujet à la Chambre des communes.

Plus tôt dans l’après-midi, le président Sir Lindsay Hoyle a mis en garde les députés contre le fait d’entrer dans les détails sur la question – ou nommer le suspect qui a été arrêté – pendant le débat.

Actualités politiques : le vice-Premier ministre fait le point sur les allégations d' »espionnage chinois »

De nombreux députés conservateurs – dont certains sanctionnés par la Chine – ont partagé leur mécontentement quant au fait qu’ils n’aient pas été informés de l’arrestation du chercheur au moment où elle s’est produite.

Aux côtés des députés de l’opposition, ils ont appelé le gouvernement à qualifier la Chine de menace pour le Royaume-Uni.

Le Premier ministre Rishi Sunak a également pris la parole à la Chambre des Communes après avoir rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang lors du G20 ce week-end.

M. Sunak a déclaré : « Le caractère sacré de cet endroit doit être protégé et le droit des membres d’exprimer leur opinion sans crainte ni sanction doit être maintenu.

« Nous défendrons notre démocratie et notre sécurité. J’ai donc insisté auprès du Premier ministre Li sur le fait que les actions visant à saper la démocratie britannique sont totalement inacceptables et ne seront jamais tolérées. »

Image:

Oliver Dowden a déclaré que le gouvernement avait été « lucide » à propos de la Chine.





M. Dowden a réitéré la position du gouvernement exposée dans l’examen intégré actualisé plus tôt cette année, selon laquelle la Chine constituait un « défi systémique » pour le Royaume-Uni.

Liz Truss, ancienne ministre des Affaires étrangères et ancienne Première ministre, a qualifié la Chine de « plus grande menace, tant pour le monde que pour le Royaume-Uni, pour la liberté et la démocratie ».

Sir Iain Duncan Smith, un autre ancien chef du Parti conservateur, a déclaré : « C’est une nouvelle épouvantable que nous ayons une cellule potentielle opérant dans et autour de Westminster, une cellule d’espionnage, et moi, en tant qu’individu sanctionné aux côtés de beaucoup de mes collègues, je suis particulièrement perturbé. par cette nouvelle particulière.

Il a ajouté : « Le problème réside dans le désordre dans lequel nous nous trouvons à propos de ce que nous définissons la Chine à notre égard. Sont-ils une menace ou non ? S’ils sont une menace, pourquoi ne pas les appeler une menace ». et prendre les mesures relatives nécessaires pour les traiter sur cette base et sanctionner certaines personnes ? »

Les députés conservateurs Tim Loughton, Theresa Villiers et Sir Bob Seely ont également appelé le gouvernement à prendre davantage de mesures.

Quelle différence y a-t-il entre un défi et une menace ? Rob Powell Correspondant politique @robpowellnews Beaucoup, selon plusieurs députés conservateurs qui se sont levés cet après-midi pour réclamer une approche plus ferme à l’égard de la Chine aux Communes. Le vice-Premier ministre Oliver Dowden a déclaré que le gouvernement était « clair quant à la menace que représente la Chine », mais la position fondamentale semble toujours être que Pékin représente un « défi systémique ». Ce n’est pas assez difficile pour beaucoup de députés d’arrière-ban qui veulent que la Chine soit officiellement désignée comme une menace, que des sanctions soient imposées à des individus et que le pays soit exclu d’une conférence sur l’intelligence artificielle qui se tiendra au Royaume-Uni cet automne. Un tel changement semble peu probable pour l’instant. Le ministère des Affaires étrangères a défini une politique claire d’engagement prudent avec Pékin, pour des raisons de nécessité économique et dans la recherche de solutions mondiales à des problèmes tels que le changement climatique et les pandémies. Lors d’une séance à la Chambre des Communes au cours de laquelle toute discussion sur la personne arrêtée a été rapidement interrompue par le Président, une question spécifique liée à l’affaire a été soulevée. Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a-t-il évoqué le prétendu espion chinois avec Pékin lors de sa visite il y a deux semaines ? Non, a répondu Oliver Dowden, qui a déclaré que même si les ministres soulèvent régulièrement la question plus large de l’ingérence, ils ne parleraient pas de cas spécifiques, en particulier ceux qui font actuellement l’objet d’une enquête policière.

M. Dowden a reconnu que la Chine était la « menace étatique numéro un » pour la sécurité économique du Royaume-Uni.

Le ministre a ajouté que le gouvernement britannique avait été « lucide » quant aux menaces que la Chine fait peser sur le Royaume-Uni et qu’il prenait des mesures pour y faire face, comme l’interdiction de Huawei des infrastructures britanniques et l’interdiction de TikTok sur les téléphones gouvernementaux.

Sir Keir Starmer, qui a répondu à la déclaration de M. Sunak, a poussé le gouvernement à se demander si le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, était au courant des arrestations avant de devenir le premier ministre des Affaires étrangères à se rendre en Chine en cinq ans.

La visite a eu lieu en août, cinq mois après l’arrestation.

M. Sunak a déclaré : « Je suis sûr qu’il comprendra que, comme une enquête est en cours, comme vous l’avez également dit, Monsieur le Président, je suis limité dans ce que je peux dire spécifiquement.

« Mais j’ai clairement indiqué dans notre engagement avec la Chine que nous n’accepterons aucune ingérence dans notre démocratie et notre système parlementaire. »

Sir Iain a posé une question similaire à M. Dowden plus tôt et le ministre lui a répondu qu’un commentaire continu ne pouvait pas être fourni.

Dans une déclaration publiée par ses avocats, l’homme arrêté a déclaré : « Je me sens obligé de répondre aux accusations des médias selon lesquelles je suis un « espion chinois ». cela a eu lieu.

« Cependant, compte tenu de ce qui a été rapporté, il est essentiel que l’on sache que je suis complètement innocent. Jusqu’à présent, j’ai passé ma carrière à essayer d’éduquer les autres sur le défi et les menaces que représente le Parti communiste chinois.

« Faire ce qui a été revendiqué contre moi dans des reportages extravagants serait contraire à tout ce que je défends. »