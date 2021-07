Le gouvernement refuse d’exclure l’interdiction pour les étudiants non vaccinés de retourner à l’université

Le gouvernement a refusé d’écarter l’idée de rendre obligatoire la vaccination complète contre le Covid pour les étudiants s’ils souhaitent retourner sur les campus collégiaux et universitaires cet automne.

Boris Johnson aurait « déchaîné » les faibles taux de vaccination chez les jeunes et serait désireux d’encourager un plus grand nombre d’entre eux à se faire vacciner.

Le Premier ministre a proposé de rendre le vaccin obligatoire pour les étudiants de l’enseignement supérieur et complémentaire lors de réunions virtuelles qu’il a tenues à Chequers la semaine dernière, selon Les temps.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement envisageait d’interdire l’accès des étudiants au campus, la ministre de l’Éducation, Vicky Ford, a refusé d’écarter l’idée, affirmant que les ministres devaient « tout considérer ».

Le ministre de l’enfance a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « Je ne peux pas commenter des choses qui n’ont pas été annoncées, mais il faut tout regarder pratiquement pour s’assurer que nous pouvons récupérer les élèves en toute sécurité.

Pressée de savoir si le gouvernement envisageait le plan, Mme Ford a ajouté : « Nous avons toujours considéré tout ce que nous pouvons faire pour nous assurer [students] sont en sécurité dans l’éducation. Et l’élément clé pour réduire l’infection est de s’assurer que les gens se font vacciner. »

Lorsqu’on lui a demandé à deux reprises sur Times Radio si les étudiants non vaccinés pouvaient être interdits, Mme Ford a déclaré: « Je pense qu’il est important que tout le monde examine chaque situation pratique que nous avons là-bas pour essayer de protéger les gens. »

Elle a ajouté : « Si vous voulez obtenir cette liberté, sans vous soucier de l’auto-isolement, continuez la vie universitaire…. assurez-vous d’avoir été vacciné.

M. Johnson aurait suggéré lors d’appels Zoom avec des collègues la semaine dernière que les étudiants devraient être complètement vaccinés avant d’être autorisés à assister à des conférences ou à retourner dans les résidences.

Mais on pense que le ministère de l’Éducation (DfE) est préoccupé par la légalité et les aspects pratiques impliqués dans l’application de toute interdiction aux étudiants.

La proposition sera farouchement opposée par certains députés d’arrière-ban conservateur. Un groupe d’environ 40 députés conservateurs s’est déjà engagé à voter contre le plan du gouvernement visant à faire de la double vaccination une condition d’entrée dans les boîtes de nuit et autres lieux bondés.

Le député conservateur Robert Halfon, président de l’Education Select Committee, a critiqué l’idée comme étant « mauvaise tête », ajoutant : « C’est comme quelque chose du Brave New World de Huxley où les personnes avec des passeports vaccinaux seront conçues dans des hiérarchies sociales – c’est-à-dire ceux qui recevoir un enseignement supérieur et ceux qui n’en ont pas.

« Où cela s’arrête-t-il ? On licencie les apprentis qui n’ont pas été vaccinés ? Retirons-nous les élèves plus âgés de [further education] collèges ? Fermons-nous les cours d’éducation des adultes où les adultes n’ont pas été vaccinés? J’espère que non. »

L’indépendant a demandé un commentaire à DfE.