Chris Philp a semblé rire lorsqu’il a été interrogé sur les propositions rapportées par la commission des affaires intérieures du Parlement mercredi.

Interrogé par la présidente Yvette Cooper pour confirmer que le gouvernement n’envisageait plus de créer un centre de traitement des demandes d’asile sur l’île de l’Ascension, un territoire britannique éloigné de l’océan Atlantique, il a déclaré qu’il avait «exploré un large éventail d’options».

M. Philp a ajouté: « Je ne veux pas donner de commentaire définitif sur ce que nous avons et ce à quoi nous n’avons pas pensé, ni exclure quelles mesures pourraient être prises à l’avenir. »

Pressé par Mme Cooper dans un échange tendu, le ministre a refusé d’exclure l’utilisation de l’île de l’Ascension, mais a déclaré qu’il n’y avait «aucun plan actuel pour le faire».

Il a fait la même réponse aux propositions signalées d’envoyer des demandeurs d’asile sur des plates-formes pétrolières déclassées en mer du Nord et de générer des vagues dans la Manche qui forceraient les dériveurs à rentrer en France.

« Vous devriez au moins être en mesure d’exclure ces choses », a déclaré Mme Cooper. « Pouvez-vous simplement exclure la possibilité d’avoir des machines à vagues géantes dans la Manche dans le cadre de votre politique? »

M. Philp a répété: «Nous n’avons aucun plan pour le faire actuellement.»

Dan O’Mahoney, qui dirige la réponse du Home Office aux traversées de la Manche, a déclaré que son ministère n’avait pas examiné les propositions de machine à vagues.

Des responsables ont déclaré que le Royaume-Uni avait fourni à la France 192 millions de livres sterling de financement destiné à empêcher les migrants de traverser la Manche par tunnel, train, ferry et dériveur depuis septembre 2014.

Le nombre de traversées de petits bateaux a considérablement augmenté, malgré le vœu du ministre de l’Intérieur de rendre la route «non viable».

On estime que 8 200 migrants ont traversé la Manche à bord de petits bateaux jusqu’à présent cette année, bien que leur nombre ait diminué au cours des deux derniers mois.

Le gouvernement s’est engagé à renvoyer les migrants en Europe continentale si d’autres pays sont jugés responsables de leurs demandes d’asile.

M. Philp a éludé plusieurs questions sur la question de savoir si ces transferts seraient plus difficiles après la fin de la période de transition du Brexit, le 31 décembre.

Les négociations sur un remplacement potentiel à l’échelle de l’UE du règlement de Dublin, que le Royaume-Uni utilise actuellement pour envoyer des migrants vers des pays qu’il estime être responsables de leurs demandes d’asile, se poursuivent.

Mais la commission des affaires intérieures a appris qu’un accord n’avait pas été trouvé et que les négociations n’avaient pas commencé sur des accords bilatéraux avec les différents États membres de l’UE.

Le gouvernement s’attend également à perdre l’accès à la base de données d’empreintes digitales d’Eurodac, que le Royaume-Uni utilise pour identifier les migrants qui ont déjà demandé l’asile dans d’autres pays de l’UE.

M. Philp a déclaré que la Grande-Bretagne «continuerait à coopérer étroitement avec les États-nations européens» et «entamerait rapidement des discussions bilatérales» sur les retours et le partage d’informations s’il n’y avait pas d’accord au niveau de l’UE.

Mais les députés se sont demandé comment des plans de remplacement pourraient être mis en place avant le 1er janvier si les négociations bilatérales n’avaient pas encore commencé et devraient avoir lieu pendant la période des fêtes.

Mme Cooper a déclaré que les preuves suggéraient qu’il n’y aurait aucune disposition légale pour renvoyer les demandeurs d’asile dans les pays de l’UE où ils avaient précédemment demandé une protection après la fin de la période de transition du Brexit.





«La conséquence de ce qui semble le plus probable est qu’en janvier, et du moins jusqu’à ce que de nouveaux arrangements soient en place, il vous sera beaucoup plus difficile de mettre en œuvre votre propre politique déclarée en matière de retours», a-t-elle déclaré aux représentants du gouvernement.

M. Philp a déclaré que le règlement de Dublin n’était «pas du tout un mécanisme particulièrement efficace», ajoutant: «Notre priorité numéro un est de parvenir à un accord bilatéral, en l’absence de ceux-ci, nous approcherons les États au cas par cas.

«Nous n’abandonnerons certainement pas le retour des personnes qui ont traversé la Manche depuis un pays manifestement sûr.»

La séance de témoignages, qui faisait partie d’une enquête en cours sur les traversées de la Manche, a appris que la perte du système de Dublin pourrait également rendre plus difficile pour les enfants non accompagnés qui sont arrivés en Europe de demander l’asile au Royaume-Uni.

En vertu des règles d’immigration du Royaume-Uni, les demandes ne peuvent être déposées que par des personnes physiquement présentes dans des centres de traitement tels qu’une ambassade.

Mais un grand nombre de mineurs non accompagnés sont actuellement piégés dans des camps sordides sur les îles grecques, où ils n’ont actuellement aucune chance d’atteindre l’ambassade britannique à Athènes.

D’autres ont déjà atteint le nord de la France et devraient revenir sur leur trajet pour rejoindre Paris ou une autre capitale européenne.

M. Philp a refusé de dire si les enfants non accompagnés actuellement «bloqués dans les pays de l’UE» tels que la Grèce auraient moins de chances d’obtenir l’asile au Royaume-Uni après la fin de la période de transition du Brexit.

Le ministre a déclaré qu’ils seraient en mesure de présenter une demande dans le cadre des processus de regroupement familial, qui, selon lui, ont vu 10 fois plus de mineurs réunis avec des parents au Royaume-Uni l’année dernière que le règlement de Dublin.

«Tout enfant pourrait présenter une demande en vertu de nos règles existantes lorsqu’il existe des circonstances impérieuses et empreintes de compassion», a-t-il ajouté.

Mais Mme Cooper a déclaré que les règles d’immigration britanniques rendaient la demande d’asile plus difficile pour les enfants non accompagnés en Europe, en raison de leur difficulté à atteindre les ambassades britanniques, des seuils de soutien financier et d’autres exigences.

«Vous rendez plus difficile pour les jeunes, pour les adolescents et les enfants qui sont seuls en Europe et qui ont de la famille au Royaume-Uni, de trouver un chemin sûr et légal pour les rejoindre… vous les exposez également à un risque beaucoup plus grand qu’ils finissent par être exploitée par des passeurs et des gangs de trafiquants », a-t-elle ajouté.

«Vous incitez actuellement certains de ces jeunes à faire des voyages dangereux, ce que toute cette enquête tente d’empêcher.