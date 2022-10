Le gouvernement refuse d’étendre l’admissibilité aux repas scolaires gratuits malgré la crise du coût de la vie

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouvernement refuse les appels des militants à étendre l’éligibilité aux repas scolaires gratuits malgré l’impact dévastateur de la crise du coût de la vie.

Les libéraux démocrates, le Parti vert, les hauts députés travaillistes et conservateurs ont soutenu l’appel à élargir le soutien aux 800 000 enfants qui ne peuvent pas bénéficier de repas scolaires gratuits parce que le revenu de leur famille, hors allocations, est supérieur à 7 400 £ par an après impôt.

Mais un ministre conservateur de l’Éducation a déclaré que le gouvernement “n’a pas l’intention d’évaluer l’impact potentiel des changements du coût de la vie” sur les élèves en Angleterre qui ne peuvent pas accéder aux repas scolaires gratuits.

Répondant à une question parlementaire déposée par les libéraux démocrates, la ministre sortante des Ecoles Kelly Tolhurst a déclaré que le gouvernement “estime que le niveau actuel est correct”.

Le député conservateur a déclaré que cela permet à certains enfants “de bénéficier de repas scolaires gratuits, tout en restant abordables et livrables pour les écoles”.

Daisy Cooper, chef adjointe des Lib Dems, a déclaré que le refus d’étendre les repas scolaires gratuits était “honteux”, ajoutant: “Les parents se voient offrir des repas nutritifs et les conservateurs n’ont même pas offert une scintille de soutien.

Elle a déclaré: “La nouvelle secrétaire à l’éducation, Gillian Keegan, doit immédiatement revoir l’éligibilité aux repas scolaires gratuits pour s’assurer que les enfants les plus vulnérables n’ont pas faim.”

L’indépendant s’est associé à la Food Foundation pour la campagne Feed the Future pour demander l’extension des repas scolaires gratuits à tous les enfants pauvres en Angleterre. Plus de 200 000 personnes ont maintenant signé notre pétition.

Une étude de PwC a montré que le coût de l’extension des repas scolaires gratuits est compensé par les gains en matière de santé et de réussite scolaire. Le cabinet comptable a fait état d’un bénéfice net pour l’économie de 2,4 milliards de livres sterling sur 20 ans.

Un nombre croissant de familles ont du mal à en avoir assez, car les derniers chiffres de l’inflation alimentaire ont montré que certains produits de première nécessité ont grimpé jusqu’à 65 % l’année dernière.

Une enquête conjointe de L’indépendant et Norme du soir plus tôt ce mois-ci, on a découvert que certains élèves désespérés volaient de la nourriture dans les supermarchés locaux et à la cantine scolaire pour conjurer la faim.

Jo Ralling de la Food Foundation a déclaré que des centaines de milliers d’enfants se présentaient à l’école affamés, ce qui affectait leur concentration et leur comportement. “Alors que la crise du coût de la vie s’installe, cette situation ne fera qu’empirer au cours de l’hiver”, a-t-elle déclaré.

Le militant a ajouté: “La campagne Feed the Future appelle les gens à écrire à leurs députés pour encourager le nouveau gouvernement à agir rapidement pour protéger nos enfants les plus vulnérables.”