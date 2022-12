Le gouvernement refuse de divulguer si la stratégie Prevent sera expurgée

Le n ° 10 a refusé de dire si son examen de la stratégie de lutte contre le terrorisme de prévention sera expurgé, au milieu des informations selon lesquelles il a été retardé par une dispute entre Michael Gove et le ministère de l’Intérieur sur l’opportunité de révéler les noms des extrémistes islamistes présumés.

L’examen Prevent a été remis au ministère de l’Intérieur par William Shawcross, ancien chef de la Charity Commission cet été.

Des extraits d’ébauches divulgués au Guardian en mai ont révélé qu’il soutenait de manière controversée que le gouvernement s’était trop concentré sur l’extrémisme de droite et devrait maintenant réprimer l’extrémisme islamiste.

Cependant, il n’a pas été publié, des sources de Whitehall affirmant qu’il avait été retardé par des désaccords sur la réponse du gouvernement à ses recommandations. Des sources ont déclaré que Gove essayait de plus en plus de s’impliquer en raison de sa responsabilité conjointe dans l’opération de Prevent sur le terrain.

Le Times rapporté mercredi qu’il a été retardé par une dispute entre le ministère de l’Intérieur, dirigé par Suella Braverman, et Gove, le secrétaire au nivellement, au logement et aux communautés poussant à moins d’expurgations des détails des organisations et des individus extrémistes islamistes.

Cependant, le ministère de l’Intérieur et les sources du n ° 10 ont fermement nié qu’il y ait eu un désaccord entre les ministres du cabinet, affirmant que leurs points de vue étaient alignés et que le couple n’en avait pas parlé.

Une source du ministère de l’Intérieur a déclaré: “Il n’y a pas eu de suppressions dans le rapport. Et il n’y a pas eu non plus de querelle entre le ministre de l’Intérieur et le secrétaire de mise à niveau – ils n’ont même jamais discuté du rapport.

Interrogé sur la date de publication de l’examen, le porte-parole de Rishi Sunak a déclaré qu’il était “juste de prendre le temps de préparer et de fournir une réponse réfléchie”.

Pressé de savoir s’il y aurait des expurgations, il a déclaré: «Je ne suis pas en mesure d’entrer dans ce niveau de détail. Il est juste que nous prenions le temps de le préparer et de préparer une réponse réfléchie en parallèle. Je ne suis pas en mesure de dire comment cela sera présenté et publié, mais comme je l’ai dit, cela sera publié en temps voulu.

Et à savoir si la publication avait été retardée par des querelles, notamment entre Suella Braverman et Michael Gove, il a ajouté : « Je ne vais pas entrer dans des conversations individuelles entre ministres et secrétaires d’État. Nous examinons actuellement les recommandations de cet examen indépendant et nous publierons les réponses en temps voulu. »

Il est entendu que la revue était prête cet été et que Priti Patel, l’ancienne ministre de l’Intérieur, était alors prête à la publier, mais elle a été retardée par la course à la direction.

Le nombre de saisines à Prevent relatives à l’extrême droite a dépassé pour la première fois l’an dernier celles pour radicalisation islamiste. Les renvois pour menaces d’extrême droite du programme Prevent à Channel, qui prévoit une intervention plus intensive, avaient déjà devancé la radicalisation islamiste depuis 2020.