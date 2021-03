Le gouvernement refuse de dire si les députés voteront sur une réduction de l’aide de plusieurs milliards de livres

Lors d’un sommet sur les promesses de dons lundi, le gouvernement britannique a déclaré qu’il consacrerait au moins 87 millions de livres sterling d’aide au Yémen en 2021 – plus de 50% de moins que la promesse de 164 millions de livres sterling faite l’année dernière et nettement moins que le chiffre total de 214 millions de livres sterling de aide fournie tout au long de 2020.

«Le cinquième pays le plus riche du monde réduit de plus de moitié son soutien à l’un des pays les plus pauvres du monde, et pendant une pandémie mondiale», a-t-il ajouté.