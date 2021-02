La fabrication nationale d’électronique a connu une croissance exponentielle et l’Inde exporte même des téléphones portables et des chargeurs vers d’autres marchés, a déclaré la ministre des Finances Nirmala Sitharaman lors de son discours sur le budget de l’Union 2021 plus tôt dans la journée. En même temps, Sitharaman a annoncé que, comme le gouvernement cible une plus grande «valeur ajoutée nationale», «certaines parties» du processus de fabrication mobile seront imposées avec un droit de 2,5 pour cent à l’avenir, au lieu de l’imposition entièrement exonérée dans ce secteur jusqu’à présent. À l’heure actuelle, on ne sait pas clairement quelles parties de l’industrie de la fabrication mobile seraient imposées avec la nouvelle règle fiscale.

Le gouvernement indien a, récemment, fait pression pour amener de plus grands volumes de fabrication locale en Inde. De grandes entreprises manufacturières telles que Foxconn, Pegatron et Wistron se sont toutes installées à différentes échelles en Inde, soutenues par les programmes de fabrication locaux proposés par le gouvernement central. En 2020, le gouvernement d’union de l’Inde a annoncé des programmes d’incitation liés à la production (PLI) pour inciter les marques et les fabricants de smartphones à fabriquer plus d’appareils en Inde. Bien que les exonérations fiscales aient peut-être contribué à la réaction initiale de l’industrie, il reste à voir comment l’industrie réagira au nouveau taux d’imposition que le gouvernement a dicté dans le cadre du budget de l’Union 2021.

Budget de l’Union 2021: autres annonces technologiques

Le discours sur le budget de l’Union 2021 de Sitharaman a également confirmé que le prochain recensement national 2021 de l’Inde deviendrait le premier de l’histoire de notre nation à se tenir numériquement. Le processus utilisera une application mobile pour rendre le processus de recensement dématérialisé. Dans d’autres secteurs liés à la technologie, FM Sitharaman a également annoncé une exonération de l’impôt sur les plus-values ​​pour les investissements dans les startups indiennes d’une année supplémentaire, et l’exemption est maintenant prolongée pour les investisseurs en démarrage jusqu’au 31 mars 2022. Sitharaman a également annoncé l’utilisation de «deep analytique »et« intelligence artificielle »par le service central de l’impôt sur le revenu afin d’identifier les fraudeurs et les fraudeurs fiscaux, et a affirmé que les résultats de l’utilisation des nouvelles technologies dans la gouvernance ont été immédiats et retentissants.