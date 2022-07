Le gouvernement ramènera le projet de loi sur la sécurité en ligne à l’automne, selon le ministre

Le gouvernement poursuivra le projet de loi sur la sécurité en ligne, malgré le retard de la progression de la législation proposée au Parlement jusqu’à ce qu’un nouveau Premier ministre soit en place à l’automne.

Le ministre du Cabinet, Kit Malthouse, a déclaré que le gouvernement avait pris l’engagement manifeste d’agir sur la question.

Mais il a reconnu que le projet de loi pourrait faire l’objet d’un amendement au milieu des inquiétudes de certains députés conservateurs quant à l’impact sur la liberté d’expression, tandis que certains militants souhaitent que davantage soit fait pour protéger les enfants contre la menace d’abus sexuels en ligne.





Je n’ai encore entendu personne dans la direction ou ailleurs dire qu’il voulait abandonner complètement le projet de loi bien qu’évidemment, comme il y en a toujours avec la législation, (il y aura) des débats sur les nuances et la complexité Ministre du Cabinet Kit Malthouse

«Cet engagement du manifeste doit être respecté. Quel que soit notre nouveau glorieux chef, ils devront garder cela à l’esprit lorsqu’ils envisageront la législation à l’automne », a déclaré M. Malthouse à l’émission The World At One de BBC Radio 4.

“Je ne pense pas qu’il y ait une seule personne à la Chambre des communes ou aux Lords qui veuille faire autre chose que renforcer la protection des enfants en ligne.

«Comme d’habitude avec la législation, elle sera ajustée par des amendements avec le gouvernement aux commandes afin que nous puissions satisfaire cet engagement du manifeste.

Cela vient après que Downing Street a confirmé que le projet de loi serait retardé en raison du temps parlementaire limité avant les vacances d’été.

Le retard avait déclenché une dispute parmi les députés et les militants sur ce qui devrait arriver avec le projet de loi.

Andy Burrows, responsable de la politique en ligne de sécurité des enfants au NSPCC, a déclaré que le retard signifierait que “les familles continuent de payer le prix de l’échec et de l’inaction des entreprises technologiques”.

En revanche, l’ancienne députée Ruth Smeeth, désormais directrice générale du groupe de campagne pour la liberté d’expression Index On Censorship, a déclaré que le retard était une “bonne nouvelle” et signifiait que le “projet de loi fondamentalement brisé” pourrait être “repensé” par un nouveau Premier ministre.

Ce point de vue a été soutenu par la candidate à la direction des conservateurs, Kemi Badenoch, qui a déclaré que si elle était élue, elle “s’assurerait que le projet de loi n’aille pas trop loin” et que le gouvernement “ne devrait pas légiférer pour des sentiments blessés”.

Mais ce point de vue a été rejeté au sein du Parti conservateur.

La secrétaire à la Culture Nadine Dorries, qui est à la tête du projet de loi et soutient la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss pour être le prochain chef des conservateurs, a répondu à Mme Badenoch : « Quelle partie du projet de loi légifère sur les sentiments blessés, Kemi ?

Le ministre de la Technologie, Damian Collins – qui soutient Penny Mordaunt en tant que prochaine dirigeante conservatrice – a déclaré que Mme Badenoch avait “complètement tort” sur la question.

« Dites-moi où dans ce projet de loi il y a une disposition qui exige la suppression du discours légal. Au lieu de cela, pour la première fois, nous pouvons établir des normes de sécurité en ligne sur la base de nos lois. Pourquoi voudriez-vous arrêter ça ? Il a demandé.